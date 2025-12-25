Chile endurece controles ambientales: nuevos límites para el material particulado en el aire

En un paso clave hacia la salud pública, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático de Chile aprobó la actualización de la norma primaria de calidad del aire.

BUENOS AIRES (NA).- La medida busca reducir drásticamente la exposición de la población al material particulado fino (MP2,5), uno de los contaminantes más peligrosos por su capacidad de afectar los pulmones y el torrente sanguíneo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, subrayó que esta actualización es una “herramienta fundamental” para garantizar aire limpio, alineando al país con los estándares internacionales más exigentes.

Detalles de la nueva normativa

Nuevos topes de concentración: El valor anual se fijó en 15 microgramos por metro cúbico, mientras que el límite diario será de 38 microgramos.

Estandarización global: Con estos niveles, Chile eleva su exigencia vigente desde 2011 y se acopla a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Implementación progresiva: Se estableció un plazo de cinco años para la entrada en vigencia total, permitiendo una adaptación responsable de las industrias y territorios.

Por su parte, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, destacó que estas reglas claras proporcionan “certezas para la inversión”, permitiendo que el desarrollo económico avance en sintonía con la sostenibilidad ambiental.

El plan también contempla avanzar en la Ley de Biocombustibles Sólidos para optimizar la calefacción hogareña y los procesos productivos.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente de Chile.