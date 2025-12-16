Chile: Boric y Kast se reúnen tras el triunfo del ultraderechista

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y quien lo sucederá en el cargo, José Kast, se reunieron este lunes en el Palacio de la Moneda para preparar el traspaso de poder, en un encuentro protocolar en el que el mandatario pidió a su sucesor que respete los derechos adquiridos y continúe con las políticas de Estado.

BUENOS AIRES (NA).- Kast, por su parte, anunció que formará un gobierno de “unidad nacional” para enfrentar la inseguridad, reportó el sitio DW.

El líder del Partido Republicano, que este domingo consiguió una apabullante victoria frente a la candidata de la izquierda, la comunista y exministra de Trabajo Jeannette Jara, llegó a la sede del Gobierno chileno acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, que ocupará el cargo de primera dama del que Boric prescindió. También asistieron a la cita el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y otras figuras del entorno del político derechista.

Al término del encuentro, que se extendió por dos horas. Kast reiteró su propuesta de instaurar un “gobierno de emergencia” que “tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios”.

“Hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado”, declaró el presidente electo ante los medios.

Por su parte, Boric emitió un comunicado en el que insistió en la defensa del escudo social construido por su gobierno, y pidió a la próxima administración que se respete como “política de Estado”. “Eso hemos conversado hoy en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras”, subrayó el mandatario, que destacó el “clima positivo” en que se desarrolló el encuentro entre ambos.

“La implementación de la reforma de pensiones, de permisos sectoriales, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, el proceso de vacunación que hemos adelantado a marzo, la ley integral contra la violencia a la mujer, las oficinas locales de la niñez, los servicios locales de educación pública” tienen que seguir funcionando, detalló el presidente saliente.

“Es importante tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad de Estado, de sus instituciones, del servicio público y de orden democrático”, apuntó Boric, que derrotó a Kast en segunda vuelta hace cuatro años.

Kast se convertirá en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años, tras imponerse en las 16 regiones del país. El dirigente obtuvo el 58 por ciento de los votos frente al 42 por ciento de Jara.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Encuentro protocolar en el que el mandatario pidió a su sucesor que respete los derechos adquiridos y continúe con las políticas de Estado. FOTO: @GabrielBoric.