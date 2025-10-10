Chiesa: “Hoy hay dos fuerzas identificables y antagónicas: LLA y Fuerza Patria”

En diálogo con Radio Provincia, el consultor político Fernando Chiesa analizó el panorama electoral a nivel nacional y provincial, destacando el desinterés de la ciudadanía, la crisis económica y la pérdida de confianza en las encuestas.

“Hoy hay dos fuerzas que son totalmente identificables y antagónicas: La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Lo demás, la gente no sabe quiénes son”, afirmó Chiesa al describir un escenario político polarizado y con poco espacio para terceras opciones.

El analista explicó que su equipo trabaja sobre encuestas cualitativas, ya que las cuantitativas “ya no son confiables”: “La gente es más viva que los encuestadores y los políticos. Contesta lo que quiere y te miente. Antes trabajábamos con una ventana de tres puntos, hoy es de cinco. Es imposible sacar conclusiones con eso”, señaló.

Chiesa sostuvo que el voto hoy se define más por las marcas políticas que por los candidatos: “Para mí, es una elección donde valen más los sellos que los nombres. En La Libertad Avanza y Fuerza Patria la gente sabe lo que son; en los otros espacios, no hay identidad”, sostuvo.

Respecto al comportamiento del electorado, el consultor fue contundente: “No les interesa la elección. Lo único que nos importa es a los que trabajamos en esto o al periodismo. La gente está pensando en cómo llegar a fin de mes”, advirtió.

También señaló que la corrupción reaparece como preocupación cuando la situación económica empeora: “La corrupción sale a la luz cuando la gente le va mal. Hoy la corrupción aparece como preocupación principal porque no llegan a fin de mes, porque algunos no tienen trabajo o lo perdieron”, explicó.

Sobre la situación de La Libertad Avanza, Chiesa observó un descenso en la popularidad de sus candidatos: “Dentro de La Libertad Avanza hay decepción. Se viven tirando tiros en los pies y eso hace que baje la imagen del sello. No de los candidatos, porque muchos ni los conocen”, puntualizó.

El consultor advirtió además un fuerte desencanto político entre los jóvenes: “Hoy hay una franja entre los 16 y los 35 años que no tiene absolutamente idea de la política. No les interesa participar. Y cuando les preguntás por qué votan a La Libertad Avanza, no lo saben explicar”, señaló

En cuanto al desarrollo de la campaña, Chiesa opinó que se trata de un proceso “atípico”, en el que la boleta única refuerza la identificación con los sellos partidarios: “La gente va a ir al sello, porque no conoce a los candidatos. Hoy lo que vale es la marca”, aseguró.

Finalmente, el consultor fue tajante sobre las herramientas tradicionales de medición electoral: “Las encuestas cuantitativas ya no sirven. Hoy hay que hacer alquimia para intentar adivinar lo que realmente pasa. Las herramientas que usamos dejaron de ser útiles, y si manejamos datos falsos, terminamos perdiendo la elección”, concluyó.