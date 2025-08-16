Chicos del CAAD recorrieron las instalaciones del Invernadero Municipal

Chicos y chicas que asisten al Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD) recorrieron las instalaciones para conocer el trabajo que se realiza en la producción de plantines de hortalizas para los productores locales.

El Municipio de Río Grande trabaja en el diseño y ejecución de propuestas inclusivas y respetuosas. En esta oportunidad, el Invernadero Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, recibió a las y los chicos del CAAD, para compartir sobre el proceso de producción de plantines que serán entregados a productores de la ciudad durante el mes de septiembre.

Durante la recorrida, los visitantes pudieron conocer las distintas etapas de cultivo, cuidado y preparación de los plantines de hortalizas, así como también el trabajo del equipo municipal para garantizar una producción sustentable y de calidad.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio y aprendizaje, fortaleciendo la inclusión y la participación de todos los vecinos y vecinas en iniciativas vinculadas al desarrollo productivo local.

De esta manera, el Municipio continúa acompañando a las y los riograndenses, promoviendo la igualdad de oportunidades, el respeto y el afianzamiento de la Soberanía Alimentaria en toda la ciudad.