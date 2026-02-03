Chicos de Ushuaia disfrutan de la colonia del IMD

Los niños y niñas de 4 a 12 años que integran el segundo contingente de la Colonia de Verano del Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia realizaron diversas actividades recreativas y deportivas, y se preparan para la semana de cierre, en la que habrá múltiples propuestas.

Acompañados por profesores y profesoras del IMD, junto a estudiantes universitarios y terciarios que integran el Programa Arraigo, participaron de actividades al aire libre como remo, excursiones y duelos de barriletes, además de juegos y competencias recreativas en distintos espacios municipales.

Desde este lunes se desarrollará una variada agenda de actividades para dar cierre a una propuesta integradora e inclusiva que, año a año, convoca a cientos de niños y niñas de la ciudad.