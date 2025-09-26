Charlas sobre ciberseguridad

En virtud de la campaña del Poder Judicial de prevención de ciberdelitos y estafas “Si no cierra no abras” que se difundió a través de los canales y redes sociales de la institución, el Ministerio Público Fiscal acompañará las charlas informativas sobre ciberseguridad organizadas por el Banco de Tierra del Fuego (BTF).

RÍO GRANDE. – Está previsto que finalizadas las charlas, que se realizarán en esta ciudad, en Tolhuin y Ushuaia, funcionarios de las fiscalías mantengan mesas de trabajo con el profesional especializado del BTF, a los fines de dar continuidad a la campaña iniciada en junio.

La charla, titulada “Ciberseguridad: de casa al trabajo”, estará a cargo de Emiliano Piscitelli, especialista de trayectoria internacional en OSINT, Ingeniería Social y concientización en seguridad digital.

Durante el encuentro se abordarán temas clave como:

Prevención de estafas y fraudes digitales (phishing, malware, estafas en redes sociales)

Uso seguro de la tecnología en niños, adolescentes y adultos.

Configuración segura de dispositivos y gestión de contraseñas.

Grooming y riesgos en redes sociales.

Estrategias prácticas para proteger la identidad digital y el entorno familiar.

Fechas y lugares de los encuentros:

29/09 – Río Grande – 11:00 hs.

Centro Cultural Yaganes (SUM) – Av. Belgrano N° 319.

30/09 – Tolhuin – 11:00 hs.

Polo Creativo Centro – Pedro Oliva N° 880.

01/10 – Ushuaia – 11:00 hs.

Polo Creativo Sur – Gobernador Paz N° 836.

La charla es abierta y gratuita y se encuentra destinada a toda la comunidad. Esta iniciativa forma parte del compromiso del Banco con la educación financiera y la seguridad digital.