Charlas preventivas a alumnos del Colegio Sobral

El Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral y TikTok visitan Tierra del Fuego en el marco de su gira federal. Las actividades se llevaron a cabo el lunes, con el dictado de charlas preventivas a alumnos del Colegio Provincial Dr. José M. Sobral de Ushuaia.

USHUAIA.- El programa tiene como propósito contextualizar, a partir del dictado de charlas en escuelas, la problemática que conlleva la interacción de los niños, niñas y adolescentes en el mundo digital, promoviendo prácticas seguras y responsables en plataformas y redes sociales. “Consideramos fundamental que tanto las instituciones educativas como los profesionales que operan en el ámbito del cibercrimen cuenten con las competencias, conocimientos y herramientas adecuadas. No solo para abordar eficazmente los desafíos que plantea este tipo de criminalidad, sino también para desarrollar estrategias sólidas de prevención, concientización y respuesta. La formación contínua y la actualización tecnológica son pilares clave para enfrentar un entorno digital cada vez más complejo y en constante evolución”, indicó Daniela Dupuy, Directora del Observatorio.

Por su parte, Mariana Chávez y Amparo Zavalía, Coordinadoras del Proyecto Federal OCEDIC – TikTok, y Team Leaders de OCEDIC va a la escuela, quienes recorrieron varias ciudades del país con esta iniciativa, coincidieron en que la vulnerabilidad es transversal en todas las provincias y niveles socioeconómicos: “La sensibilización en las escuelas es muy interesante porque vemos en las charlas con alumnos, padres y docentes que a todos los atraviesan las mismas problemáticas: Son espacios donde los chicos se animan de a poco a participar, contar sus experiencias, plantear sus inquietudes y hacer preguntas. No solo prestan atención sino que interactúan, y toman conciencia de la necesidad que existe en materia de prevención”, culminaron.