Charla sobre prevención del cáncer para trabajadores

La Municipalidad de Ushuaia, junto con la Clínica San Jorge, realizará el miércoles 3 de septiembre una charla destinada a trabajadores municipales sobre cómo prevenir los distintos tipos de cáncer. La actividad se llevará a cabo en el SUM del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), ubicado en 8 de Noviembre 284, y estará a cargo de las doctoras Verónica Baro y Florencia Sarru.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de prevención de la Dirección de Medicina Ocupacional del Municipio, con el acompañamiento de las áreas de Capacitaciones y de Bienestar de Personal.

La actividad busca brindar información y herramientas para el cuidado de la salud, reforzando la importancia de la prevención dentro del ámbito laboral.

Los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.ushuaia.gob.ar/capacitación.