Charla sobre prevención de cáncer

La Municipalidad organizó un encuentro con profesionales de la salud para abordar con los trabajadores y trabajadoras municipales “cómo prevenir los distintos tipos de cáncer”.

USHUAIA.- El encuentro tuvo lugar en el SUM del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, contó con la participación de 160 empleados municipales, quienes pudieron interiorizarse sobre las principales medidas de prevención y detección temprana de esta enfermedad.

La formación estuvo a cargo de las doctoras; Verónica Baro y Florencia Sarru de la Clínica San Jorge, quienes brindaron una exposición clara y accesible, generando un espacio de consultas en el que se destacó la activa participación de los presentes.

La organización estuvo a cargo de la Subsecretaría de Gestión Integral del Recurso Humano; la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral; y la Dirección de Desarrollo del Talento Humano.

Desde las áreas organizadoras destacaron la importancia de continuar desarrollando este tipo de instancias que promueven el cuidado de la salud, la concientización y la prevención en los trabajares y las trabajadoras municipales. Motivo por el cual aclararon que “la prevención, es la herramienta más valiosa que tenemos para cuidar nuestra salud y mejorar la calidad de vida”.