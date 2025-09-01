Charla a cargo del músico y compositor Nico Sorin

La Secretaría de Cultura de la Provincia invita toda la comunidad a la presentación de una charla especial a cargo de Nico Sorin, uno de los músicos y compositores más versátiles y premiados de la escena argentina.

USHUAIA.- La charla, orientada a músicos, productores musicales, realizadores audiovisuales y público en general, representa una oportunidad para acercarse a la obra de un artista que ha trascendido las fronteras, llevando sus proyectos Sorin Sinfónico y Piazzolla Electrónico en giras internacionales.

La actividad es libre y gratuita, y se desarrollará el próximo miércoles 3 de septiembre, a las 19 h. en la Sala Niní Marshall de Ushuaia. Asimismo, habrá una proyección audiovisual sobre el reciente proceso creativo de Sorin en el Polo Norte, que dio origen a su más reciente obra, la Sinfonía Ártica.

Atraído por los paisajes fueguinos para un próximo proyecto en el Canal del Beagle, Sorin compartirá con el público su experiencia y conocimientos sobre la composición musical, abordando los desafíos y las fuentes de inspiración que encontró en los hostiles territorios del Polo Norte y la Antártida.

Con una destacada trayectoria que abarca géneros como el jazz, la música sinfónica, el rock y la electrónica, Nico Sorin es también un reconocido autor de bandas sonoras para cine y televisión, con múltiples premios y nominaciones al Latin Grammy. Fue miembro de bandas como Octafonic, Fernández 4 e Impresionante, y es el creador de la Sinfonía Antártica, compuesta en el corazón del continente blanco.

En este marco, el secretario de Cultura de la provincia, Aureliano Rodríguez, expresó que “es un placer contar con la visita de un artista de esta talla, lo que consideramos una oportunidad única para las industrias culturales de nuestra provincia» y agregó: «Nicolás viene a compartir su vasta experiencia, marcada por bandas sonoras de películas nacionales que todos hemos visto y por composiciones monumentales como las sinfonías del Ártico y la Antártida, experiencias que sin duda servirán a quienes se dediquen a la música y a la producción audiovisual en nuestra provincia».