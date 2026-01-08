Chacra IV: un policía resultó herido tras intervenir en una riña callejera

El efectivo fue atacado con piedras y otros elementos contundentes durante un operativo para controlar disturbios en la vía pública en Río Grande. Un hombre fue detenido.

RÍO GRANDE. – Un efectivo policial hoy resultó lesionado luego de ser agredido por un individuo que provocaba disturbios en el marco de una riña callejera ocurrida en un sector de Chacra 4 de esta ciudad. El violento episodio tuvo lugar en los patios internos ubicados sobre calle Garibaldi al 3300.

Según se informó, varios individuos participaban del enfrentamiento y, al arribar la comitiva policial, uno de los involucrados comenzó a arrojar piedras y otros elementos contundentes contra los efectivos intervinientes. Como consecuencia de la agresión, un funcionario policial sufrió lesiones y debió ser trasladado al hospital para su correspondiente atención médica.

Ante la situación, el personal actuante hizo uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria y procedió a la aprehensión de Daniel Jaime, de 30 años. Asimismo, se solicitó apoyo de refuerzos policiales, lo que permitió restablecer el orden público en el sector afectado.