Chacra IV: allanaron la vivienda de un exconvicto, recuperaron objetos robados y hallaron marihuana

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por un robo ocurrido el 12 de enero en Río Grande. En el departamento secuestraron elementos electrónicos sustraídos y estupefacientes, lo que derivó en la apertura de una causa federal. (Foto archivo)

RÍO GRANDE.– Efectivos policiales realizaron el martes por la mañana un allanamiento en un departamento del barrio Chacra IV, en el marco de una investigación por un robo domiciliario ocurrido el pasado 12 de enero. Durante el operativo, recuperaron diversos elementos electrónicos sustraídos y detectaron la presencia de marihuana, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal.

El procedimiento se llevó a cabo en un departamento del primer piso “A”, ubicado en Garibaldi 3265, donde reside Sergio Orlando Solís, un hombre con antecedentes penales que había recuperado la libertad el año pasado. La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de la jueza María Rosa Santana.

Como resultado del allanamiento, los investigadores lograron identificar a Solís como el presunto autor del robo perpetrado en una vivienda de la misma zona. En el interior del inmueble se secuestraron varios artículos electrónicos denunciados como sustraídos, además de otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Asimismo, el personal policial encontró cigarrillos armados y cogollos de marihuana en el departamento del imputado. Ante este hallazgo, se dio intervención al fuero federal y se inició una causa paralela por infracción a la ley de estupefacientes.