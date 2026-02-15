Chacra II: colisionaron dos vehículos

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Cabo de Hornos y Santa Rosa. Las conductoras de ambos vehículos fueron trasladadas al Hospital Regional y dadas de alta. Los test de alcoholemia resultaron negativos.

RÍO GRANDE.– Un siniestro vial se registró durante la tarde del sábado en la intersección de las calles Cabo de Hornos y Santa Rosa, en el sector de Chacra II de esta ciudad.

El hecho fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger color gris, conducida por Marta Romero, y un Nissan Kicks blanco, al mando de Liliana Villalba.

Tras la colisión se hizo presente una ambulancia que trasladó a ambas conductoras al Hospital Regional para su evaluación médica. Posteriormente, se informó que las mujeres fueron dadas de alta y presentaban lesiones de carácter leve.

Personal de Tránsito Municipal realizó los correspondientes test de alcoholemia a las conductoras, cuyos resultados fueron negativos.