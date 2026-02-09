César Ferreira fue aplastante en el Desafío a la Ruta 9

La vuelta del ciclismo a la ciudad fue muy bueno por la gran cantidad de corredores que se dieron cita, más de 70 entre las dos distancias, y sobre todo porque la Bici Posta Eventos recuperó una carrera que fue furor cuando arrancó y se prevé que será un clásico de aquí en más, El Desafío a la Ruta 9, una fusión entre Rural Bike y Cross Country (XC) que le da otro color a la misma.

RIO GRANDE.- Y pese que no hubo demasiados corredores de punta, muchos se guardaron para el Cruce de los Valles a desarrollarse el domingo venidero en Ushuaia -muchos viajaron a reconocer por última vez el trazado-, poco le importó a César Ferreira quien ganó la general de punta a punta con un ritmo tremendo, dando un enorme espectáculo a todos aquellos que lo siguieron por distintos puntos del camino.

Desde la largada mismo el Mono salió a dejarlo todo; desde la bifurcación de la Ruta Provincial 5 y 6 donde se montó el punto de partida, el ganador salió a mostrar su actual nivel después de su gran performance en Transandes Challengue realizado en Chile, y desde el vamos supo sacar una linda diferencia sobre sus más inmediatos perseguidores.

La primera referencia de carrera fue la siempre complicada trepada del cerro Cortado a la vera de la Ruta 3 y donde muchos espectadores se reunieron en ese punto para ver uno de los grandes filtros de la competencia, dado que si bien es el inicio de la prueba, lo complicado resta muchas energías a los participantes, y quienes mejor la subieron mejor quedaron acomodados a la hora de ingresar a la Ruta 9, donde Ferreira entró holgado con respecto a Valentino Berti, su escolta, y sobre Santi Cabellier y Franco Barrientos, los otros más cercanos perseguidores.

Por muchos kilómetros se mantuvieron de esta manera, pero a medida que se fueron acercando a Las Vertientes, punto de viraje, y la distancia entre el puntero y el escolta se agrandaba, Valentino decidió bajar su exigencia y esperar que Barrientos y Cabellier lo conectaran para intentar entre los tres tirar juntos y achicar la brecha, la cual fue de algo más de dos minutos y cuarenta a la hora de tomar el sendero que los depositaría en la zona de culminación, metros antes del puesto policial José Menéndez.

Pero lejos de achicar, Ferreira no aflojó su andar demoledor, incluso dio la sensación que cada vez se escapaba mucho más sobre Berti quien dejó al resto atrás al ingresar a la zona trabada, pero éste sufrió un pinchazo que lo retrasó muchísimo, luego una doble rodada de Franco Barrientos, le permitió a Santiago Caballier dejar a ambos atrás, pero a medida que se acercaron a la salida de la Ruta 9 y chocar con la 3, Ferreira ya se sentía ganador; en ese punto llevaba 5 minutos exactos de diferencia sobre su escolta, con pocos kilómetros por recorrer a la vera de la Ruta Nacional N° 3.

Su tiempo total fue de 1:26:35, sacándole 5:48 a Caballier que fue su escolta y más de 7 minutos a Barrientos que completó el podio.

En la edición de mañana, la clasificación general de ambas distancias como así también de los ganadores de todas las divisionales y más fotos de una jornada bárbara.