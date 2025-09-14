Certificados a estudiantes por el curso para la licencia de conducir

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, entregó certificados de participación a 60 estudiantes de 5° año del colegio EPEIM que completaron el curso teórico para la obtención de la licencia de conducir.

Gracias al contacto de las docentes Marita Ojeda y Verónica Cancino, personal de la coordinación de Educación Vial se acercó a la institución para brindar la capacitación que duró dos semanas y tomar los exámenes. Los estudiantes que aprobaron la instancia teórica tendrán un año de validez para rendir la prueba práctica al cumplir los 17 años. Cabe destacar que uno de ellos logró además obtener su licencia de conducir al rendir el examen práctico.

Esta iniciativa forma parte de la agenda de trabajo que se construye junto a las instituciones educativas de la ciudad, la cual tuvo su origen en el desayuno que el Intendentes compartió con directivos de escuelas secundarias. En ese encuentro se recogieron distintas propuestas y necesidades, entre ellas la posibilidad de acercar el programa de obtención de primera licencia a los jóvenes. A partir de allí, y en coordinación con la directora del colegio, se concretó esta capacitación en el EPEIM.

El acto de entrega de certificados fue acompañado por autoridades municipales, escolares y familias, y contó con la presencia del secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana, Javier Calisaya; la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini; el director general de Prevención y Seguridad Ciudadana, Agustín Colombera; y el director de Juventudes, Franco Ciarlante.

Con esta propuesta, el Municipio refuerza su compromiso con las juventudes y la seguridad vial, creando instancias de aprendizaje colectivo que promueven la conducción responsable y acompañan a los jóvenes en sus primeros pasos hacia la vida adulta.