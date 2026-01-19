Cerró la primera etapa de las Colonias Deportivas de Verano

El Municipio de Río Grande llevó adelante el cierre del primer grupo de las Colonias Deportivas de Verano, una propuesta que año tras año convoca a una importante cantidad de niñas y niños y se consolida como una política pública clave para promover el deporte, la recreación y el encuentro comunitario durante la temporada estival.

La jornada de cierre se desarrolló en el Centro Deportivo Municipal, donde chicas y chicos participaron de actividades al aire libre y en el gimnasio, compartiendo una tarde de juegos, movimiento y alegría. El encuentro fue una verdadera celebración, reflejo del entusiasmo y la participación de las familias que acompañan esta iniciativa en cada barrio de la ciudad.

Las Colonias Deportivas de Verano se llevan adelante en múltiples espacios municipales: Polideportivo Carlos Margalot, Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro, Polideportivo Malvinas Argentinas, Gimnasio Margen Sur y Gimnasio Juan Manuel de Rosas. Esta amplia red de sedes permite acercar las actividades a distintos puntos de Río Grande, garantizando el acceso y fortaleciendo la inclusión, la vida saludable y la integración entre vecinos.

Desde el Municipio se informó que este lunes comenzará el segundo grupo de colonias, mientras que el próximo 26 de enero se abrirán las inscripciones para el tercer grupo, una modalidad pensada para asegurar la participación equitativa y ampliar las oportunidades para que más niñas y niños puedan disfrutar de esta propuesta durante todo el verano.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo su presencia territorial y reafirma su compromiso con políticas públicas que ponen en el centro a la comunidad, promoviendo el deporte, la recreación y los espacios de encuentro como pilares fundamentales del bienestar y el desarrollo social.