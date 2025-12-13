Cerro Castor lanza la preventa del pase de temporada 2026

Exclusivo para residentes de Tierra Del Fuego, desde el día viernes 12/12 se encontrará disponible la compra del pase de temporada 2026.

USHUAIA.- En vísperas de las celebraciones de fin de año, Cerro Castor comienza la venta del pase de temporada para residentes de la Provincia de Tierra Del Fuego.

Los fueguinos pueden adquirir los pases para temporada invernal 2026 en la ciudad de Ushuaia, en el local de Popper Outlet ubicado en Av. San Martín 1134 y Popper Store en Rio Grande, Av. San Martín 316. Los interesados podrán aprovechar las siguientes formas de pago: Tarjeta Fueguina VISA y Mastercard en 6 cuotas sin interés más un 10% de reintegro, todos los días, hasta el 31/12/2025. Tarjetas VISA y MasterCard bancarizadas en 3 sin interés.

El pase temporada, que comprende desde la apertura de pistas hasta la finalización de la temporada, tiene un valor de: $1.195.000 para adultos y $836.500 para los menores, tarifas vigentes desde el 12/12/25 al 31/12/25. También se podrá acceder al Plan Familiar, en el cual se aplica descuentos desde tres personas de un mismo grupo familiar.

Consultar bases y condiciones en: https://www.cerrocastor.com/es_ar/pases-residente.html