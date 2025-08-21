Cerro Castor extiende su temporada hasta el 5 de octubre

Cerro Castor anuncia la extensión de su temporada invernal hasta el 5 de octubre gracias a las excelentes condiciones de nieve que han caracterizado este invierno y una gran afluencia de esquiadores.

USHUAIA.- Gracias a niveles de nieve superiores al promedio nacional, temperaturas estables y la incorporación constante de cañones de nieve artificial de última tecnología, Cerro Castor garantiza nieve de excelente calidad y condiciones óptimas desde la cumbre de la montaña hasta la base durante toda la temporada.

Cerro Castor se consolida una vez más como uno de los centros de esquí que logró ofrecer una temporada de esquí completa; al respecto, el gerente General de Cerro Castor, Ricardo Peretó, afirmó: “Las condiciones climáticas nos acompañaron desde el inicio de la temporada, permitiéndonos abrir el 27 de junio y ahora extender hasta octubre. Esto refleja nuestro compromiso con la calidad del servicio, inversión en infraestructura y con seguir posicionando a Ushuaia como destino de nieve líder en Sudamérica”, finalizó.

A lo largo de la temporada, Cerro Castor ha ofrecido no solo pistas en excelente estado y modernas instalaciones, sino también una variada agenda de eventos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia, reafirmando su rol clave en el turismo de invierno nacional e internacional.

La extensión de la temporada representa una gran oportunidad para los residentes de Tierra del Fuego. Los fueguinos tendrán la posibilidad de realizar la compra de pases flexibles, es decir, que podrán utilizarlos cualquier día del mes de septiembre, sin necesidad que sean días consecutivos. Tendrán la posibilidad de adquirir pases por cuatro y siete días.

Para aquellos residentes que deseen acceder a esta promoción, deberán presentar su DNI que acredite el domicilio en Tierra del Fuego y, tendrán la posibilidad de abonar en 1 cuota sin interés con tarjetas Visa y MasterCard bancarizadas en Argentina. Con tarjeta fueguina podrán abonar en hasta 6 pagos sin interés + 10% de reintegro.

Los interesados pueden adquirir su pase en las boleterías de Cerro Castor, en la ciudad de Ushuaia en el local Popper Outlet (San Martín 1134) y en Río Grande, Popper Store (San Martín 316).

Tarifas exclusivo residentes: Flex Pass x 4 días, adulto: $310.500; menor: $217.300. Flex Pass 7 días, adulto: $447.500; menor: $312.900.