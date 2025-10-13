Deportes

Cerca de 50 fueguinos corrieron el Ultra Comechingón

lunes 13 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Representantes de los equipos Originarios Trail Run, Bagual, Naturaleza Activa y MaraTrail de Ushuaia, Atletismo Río Grande y Ritmo Controlado (también del norte de la provincia) compitieron entre la noche del viernes y la jornada del sábado en una nueva edición del Ultra Amanecer Comechingón, en Villa Yacanto de Calamuchita, en Córdoba.

RIO GRANDE.- Muchos de ellos participaban por primera vez de un evento de estas características, con más de 3.000 corredores por las sierras mediterráneas.

En el cuadro adjunto aparece la mayoría de ellos, teniendo en cuenta que por cuestiones de fallas en el sitio oficial de la prueba, desapareció la clasificación den línea de los 26 kilómetros (la misma también está en PDF, pero no así el buscador de pedestristas).

RIOGRANDENSE. Mauricio Núñez (derecha), 2° en 40/49 años de los 54,0 kilómetros.

La tolhuinense Bárbara Gassmann finalizó 4° en su categoría y 6° en la general femenina de los 75,0 kilómetros (+3.400 metros de desnivel).

Las mayores de las siete distancias son los 100,5 kilómetros (desnivel: +4.180) y los 120,5 kilómetros (+5.620), que se pusieron en marcha a las 22:00 del viernes.

También se destacaron el riograndense Mauricio Núñez, 2° en su división de edad (y 8° entre los varones) en los 54,0 kilómetros (+2.600), donde la tolhuinense Beatriz Pintos fue 2° y 4°, respectivamente.

La mayoría de los isleños se repartieron entre los 15,0 (+600) y los 26,9 (+1.100) kilómetros. Agradecemos la colaboración de Horacio Hauter (Originarios) y de Cristian Gracía (Atletismo Río Grande).

FUEGUINOS EN EL UTACHULTRATRAIL

Corredor/a     Equipo            Km.     Marca Prom.  Gral.   Rama  Categ.

Bárbara Gassmann (30/39)    N.Activa         75,0     13:26:27         10:45   51/164 6/38     4/13

Mauricio Núñez (40/49)        Atletismo RG 54,0     7:03:37           7:50     9/402   8/285            2/114

Beatriz Pintos (40/49)           Ritmo C          54,0     8:02:17           8:56     46/402 4/117   2/54

Miguel Santana (30/39)         Originarios     54,0     8:04:42           8:55     49/402 45/285            24/87

Juan Quiroga (30/399            Originarios     54,0     8:34:30           9:31     88/402 74/285 34/

Sergio Hinojosa (30/39)        Originarios     54,0     10:24:05         11:33   266/402            203/285          65/87

Pilar Bozzi (18/29)    R.Grande        38,3     5:29:23           8:36     142/598          28/243 8/27

Alberto Rodríguez (40/49)    MaraTrail       38,3     5:43:05           8:57     179/598            145/355          48/116

Cinthia Naranjo (30/39)        Bagual 38,3     7:10:28           11:14   458/598          157/243            51/70

Jonatan Mamaní (30/39)       Originarios     26,9     3:47:18           8:27     203/998            156/485          64/135

Laura Matarrita (30/39)        Bagual 26,9     4:09:22           9:16     352/998          116/513            45/149

Alvaro Huisca (30/39)           Originarios     26,9     4:19:57           9:40     442/998            285/485          98/135

Ariel Choque (50/59) Originarios     26,9     4:25:18           9:51     472/998          295/485            38/96

Horacio Gauter (50/59)         Originarios     26,9     4:35:41           10:15   557/998            336/485          53/96

Pamela Oyarzo (40/49)          Ushuaia          26,9     4:36:29           10:16   561/998            224/513          74/188

Fernanda Camplone (40/49)  Originarios     26,9     4:36:53           10:17   565/998            228/513          78/188

Ariel Pinno (40/49)    Ritmo C          26,9     4:43:07           10:31   605/998          354/485            138/187

Cristian Cisterna (21/29)       Originarios     15,0     1:43:49           6:55     99/801 86/279            15/25  

Stella Ventura (30/39)           Bagual 15,0     2:01:00           8:04     226/801          72/523            33/173

Víctor Amarilla (50/59)        Originarios     15,0     2:02:02           8:08     230/801            158/279          23/50

Erika Valderrama (30/39)     Originarios     15,0     2:05:49           8:23     277/801            107/523          47/173

Mónica Hoyos (40/49)          Originarios     15,0     2:06:21           8:25     287/801            113/523          31/117

Paula Guillotti (30/39)          Originarios     15,0     2:10:28           8:42     325/801            137/523          60/173

Susana Oyarzo (40/49)          MaraTrail       15,0     2:14:41           8:59     373/801            172/523          47/177

Yamila Pichunmán (30/39)   Originarios     15,0     2:15:28           9:02     389/801            186/523          87/173

Teresa Bone (60/+)    Originarios     15,0     2:21:05           9:24     439/801          225/523            3/20

Giovanna Flores (30/39)       Originarios     15,0     2:21:07           9:24     441/801            226/523          98/173

Lidia Juárez (40/49)  Originarios     15,0     2:28:24           9:54     515/801          284/523            89/177

Valentina Ahumada (30/39)  Bagual 15,0     2:35:12           10:21578        /801     339/523            131/173

Mabel Rea (40/49)     Originarios     15,0     2:36:30           10:26   587/801          348/523            109/177

Susana Díaz (50/59)  Originarios     15,0     2:40:37           10:42   609/801          366/523            44/83  

Viviana Velazco (40/49)       Originarios     15,0     2:48:22           11:13   663/801            407/523          135/177

Graciela Mazzotta (60/+)      Originarios     15,0     3:50:31           15:22   786/801            510/523          18/20

No encontrados: 16 km: Gabriela Coito y Yesica Tejada (Originarios). 26,9 km: Daniel Fuentes, Alejandro Altamirano, Kevin Campos, Kevin Russell, Romina Polo y Marian Cazón (Originarios); Alvaro Robin, Soledad Palavecino, Ivana Castillo y Erika Chávez (Bagual); Lucas Marchessi y Soledad Seguel (MaraTrail).

