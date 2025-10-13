Cerca de 50 fueguinos corrieron el Ultra Comechingón

Representantes de los equipos Originarios Trail Run, Bagual, Naturaleza Activa y MaraTrail de Ushuaia, Atletismo Río Grande y Ritmo Controlado (también del norte de la provincia) compitieron entre la noche del viernes y la jornada del sábado en una nueva edición del Ultra Amanecer Comechingón, en Villa Yacanto de Calamuchita, en Córdoba.

RIO GRANDE.- Muchos de ellos participaban por primera vez de un evento de estas características, con más de 3.000 corredores por las sierras mediterráneas.

En el cuadro adjunto aparece la mayoría de ellos, teniendo en cuenta que por cuestiones de fallas en el sitio oficial de la prueba, desapareció la clasificación den línea de los 26 kilómetros (la misma también está en PDF, pero no así el buscador de pedestristas). RIOGRANDENSE. Mauricio Núñez (derecha), 2° en 40/49 años de los 54,0 kilómetros.

La tolhuinense Bárbara Gassmann finalizó 4° en su categoría y 6° en la general femenina de los 75,0 kilómetros (+3.400 metros de desnivel).

Las mayores de las siete distancias son los 100,5 kilómetros (desnivel: +4.180) y los 120,5 kilómetros (+5.620), que se pusieron en marcha a las 22:00 del viernes.

También se destacaron el riograndense Mauricio Núñez, 2° en su división de edad (y 8° entre los varones) en los 54,0 kilómetros (+2.600), donde la tolhuinense Beatriz Pintos fue 2° y 4°, respectivamente.

La mayoría de los isleños se repartieron entre los 15,0 (+600) y los 26,9 (+1.100) kilómetros. Agradecemos la colaboración de Horacio Hauter (Originarios) y de Cristian Gracía (Atletismo Río Grande).

FUEGUINOS EN EL UTACHULTRATRAIL

Corredor/a Equipo Km. Marca Prom. Gral. Rama Categ.

Bárbara Gassmann (30/39) N.Activa 75,0 13:26:27 10:45 51/164 6/38 4/13

Mauricio Núñez (40/49) Atletismo RG 54,0 7:03:37 7:50 9/402 8/285 2/114

Beatriz Pintos (40/49) Ritmo C 54,0 8:02:17 8:56 46/402 4/117 2/54

Miguel Santana (30/39) Originarios 54,0 8:04:42 8:55 49/402 45/285 24/87

Juan Quiroga (30/399 Originarios 54,0 8:34:30 9:31 88/402 74/285 34/

Sergio Hinojosa (30/39) Originarios 54,0 10:24:05 11:33 266/402 203/285 65/87

Pilar Bozzi (18/29) R.Grande 38,3 5:29:23 8:36 142/598 28/243 8/27

Alberto Rodríguez (40/49) MaraTrail 38,3 5:43:05 8:57 179/598 145/355 48/116

Cinthia Naranjo (30/39) Bagual 38,3 7:10:28 11:14 458/598 157/243 51/70

Jonatan Mamaní (30/39) Originarios 26,9 3:47:18 8:27 203/998 156/485 64/135

Laura Matarrita (30/39) Bagual 26,9 4:09:22 9:16 352/998 116/513 45/149

Alvaro Huisca (30/39) Originarios 26,9 4:19:57 9:40 442/998 285/485 98/135

Ariel Choque (50/59) Originarios 26,9 4:25:18 9:51 472/998 295/485 38/96

Horacio Gauter (50/59) Originarios 26,9 4:35:41 10:15 557/998 336/485 53/96

Pamela Oyarzo (40/49) Ushuaia 26,9 4:36:29 10:16 561/998 224/513 74/188

Fernanda Camplone (40/49) Originarios 26,9 4:36:53 10:17 565/998 228/513 78/188

Ariel Pinno (40/49) Ritmo C 26,9 4:43:07 10:31 605/998 354/485 138/187

Cristian Cisterna (21/29) Originarios 15,0 1:43:49 6:55 99/801 86/279 15/25

Stella Ventura (30/39) Bagual 15,0 2:01:00 8:04 226/801 72/523 33/173

Víctor Amarilla (50/59) Originarios 15,0 2:02:02 8:08 230/801 158/279 23/50

Erika Valderrama (30/39) Originarios 15,0 2:05:49 8:23 277/801 107/523 47/173

Mónica Hoyos (40/49) Originarios 15,0 2:06:21 8:25 287/801 113/523 31/117

Paula Guillotti (30/39) Originarios 15,0 2:10:28 8:42 325/801 137/523 60/173

Susana Oyarzo (40/49) MaraTrail 15,0 2:14:41 8:59 373/801 172/523 47/177

Yamila Pichunmán (30/39) Originarios 15,0 2:15:28 9:02 389/801 186/523 87/173

Teresa Bone (60/+) Originarios 15,0 2:21:05 9:24 439/801 225/523 3/20

Giovanna Flores (30/39) Originarios 15,0 2:21:07 9:24 441/801 226/523 98/173

Lidia Juárez (40/49) Originarios 15,0 2:28:24 9:54 515/801 284/523 89/177

Valentina Ahumada (30/39) Bagual 15,0 2:35:12 10:21578 /801 339/523 131/173

Mabel Rea (40/49) Originarios 15,0 2:36:30 10:26 587/801 348/523 109/177

Susana Díaz (50/59) Originarios 15,0 2:40:37 10:42 609/801 366/523 44/83

Viviana Velazco (40/49) Originarios 15,0 2:48:22 11:13 663/801 407/523 135/177

Graciela Mazzotta (60/+) Originarios 15,0 3:50:31 15:22 786/801 510/523 18/20

No encontrados: 16 km: Gabriela Coito y Yesica Tejada (Originarios). 26,9 km: Daniel Fuentes, Alejandro Altamirano, Kevin Campos, Kevin Russell, Romina Polo y Marian Cazón (Originarios); Alvaro Robin, Soledad Palavecino, Ivana Castillo y Erika Chávez (Bagual); Lucas Marchessi y Soledad Seguel (MaraTrail).