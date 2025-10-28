Centro Galicia y las finales

Hoy comenzará en San Rafael (Mendoza) el Torneo Nacional de Cadetes C (nacidos entre 2008 y 2011) y de Menores C (nacidos entre 2010 y 2013) de Handball, en cuya rama masculina estará presente Centro Galicia, de Ushuaia.

RIO GRANDE.- A las 12:40, los Menores enfrentarán al Centro de Educación Física (CEF) N° 7, de Villa La Angostura (Neuquén), por la Zona C; y desde las 15:20, los Cadetes cotejarán con los bonaerenses de Don Bosco (Ramos Mejía), en el encuentro Interzonal (A/B). Ambos partidos se realizarán en el Club Huracán, de la localidad del sur mendocino.

N el listado adjunto aparece toda la programación de los dos conjuntos capitalinos en la ronda clasificatoria. La etapa eliminatoria irá desde el viernes, mientras que las finales se jugarán el domingo 2 de noviembre. 2 DE NOVIEMBRE. Se vuelven a medir San Martín-R.Madrid Azul.

Tiempo de finales

Ese mismo día, en el gimnasio municipal de la Margen Sur, se definirá la rama femenina del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF): a las 11:00, San Martín-Sergio Andrade, por la Copa de Plata (5° puesto); y desde las 13:00, Real Madrid Amarillo-Los Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia), por la Copa de Oro (1° lugar).

Asimismo, a partir de las 15:00 –y tras el 43-37 del sábado 18-, San Martín buscará su segundo triunfo ante Real Madrid Azul, que le asegurará el título en masculino. Los xeneizes irán por una victoria que estire la temporada a un tercer duelo.

PROGRAMACION CENTRO GALICIA

Día Hora Cancha Categoría Ronda Rival

Martes 28 12:40 Huracán Menores Zona C CEF N° 7 (Villa La Angostura)

Martes 28 15:20 Huracán Cadetes Interzonal A/B Don Bosco (R.Mejía/GBA)

Miércoles 29 10:20 Polidep. N° 2 Menores Zona C Dep.Goliat (Viedma/RN)

Miércoles 29 11:40 Polidep. N° 2 Cadetes Zona A Sáenz Peña (Chaco)

Jueves 30 14:00 Sportivo Pedal Cadetes Zona A Amistad y Unión (Rosario)

Jueves 30 15:20 Sportivo Pedal Menores Zona C Esc.Municipal (C.Olivia)