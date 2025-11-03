Centro Galicia quedó 5° en Cadetes y 8° en Menores

Entre el martes 28 de octubre y ayer se jugaron en San Rafael (Mendoza) los Torneos Nacionales de Clubes C de Handball, en ambas ramas. Centro Galicia de Ushuaia compitió en masculino, ubicándose 5° en Cadetes (4-0-2; goles: 194-175 (+19); promedios: 32,33-29,17); y 8° en Menores (1-0-5; goles: 162/165 (-3); promedios: 27,0/27,5).
RIO GRANDE.- Esta fue la delegación en Cadetes (no están computados los goles de la última jornada): Lautaro Jofré (46), César Rodríguez (36), Emiliano Barreto (21), Benjamín Castillo (20), Martín Ferreira (9), Rodrigo Hidalgo (9), Lucas Didaco (7), Santino Peterson (5), Agustín Villanueva (4), Joaquín Lario (2) y Facundo Vaccari (1), más los arqueros Santiago Cantero y Geremías Casanova.
Mientras que el plantel de Menores lo integraron Tiziano Borbas (47) -3° máximo goleador de la categoría-, Joaquín Lario (31), Angelo Bronzini (28), Juan Gallardo (19), Facundo Vaccari (16), Thiago Castillo (9), Dylan Aguila (7), Luca Ortiz (3), Thiago Acosta (2) y Geremías Casanova (arquero).
Los campeones fueron el Instituto Manuel Belgrano, de Florencio Varela (28-27 a Don Bosco, de Ramos Mejía), en Cadetes; y Deportivo Goliat, de Viedma (31-24 al local Pescadores), en Menores (único invicto en la rama).
CADETES C * POSICIONES
P/Equipo Pt. J
1.Inst.M.Belgrano (F.Varela/BA) 16 6
2.Don Bosco Handball (R.Mejía/BA) 16 6
3.Escuela Municipal (Maipú/BA) 16 6
4.Dep.Yaciretá (Ituzaingó/Ctes.) 12 6
5.Centro Galicia (Ushuaia/T.Fuego) 14 6
6.Sp.Rivadavia (El Carmen/Jujuy) 12 6
7.Amistad y Unión (Rosario/SF) 11 6
8.CEF N° 1 (Neuquén) 8 6
9.Independiente (Chivilcoy/BA) 14 6
10.CEF N° 4 (Concordia/ER) 10 6
11.Capuchinos (Concordia/ER) 9 5
12.Inst.León Peretz (Santa Fe) 7 5
13.Polidep. P.R.S.Peña (Chaco) 9 5
14.Esc.Municipal P.Moreno (SC) 6 5
TORNEO NACIONAL CADETES C
Ronda Partido Res.
Zona A-1 P.R.S.Peña-Amistad y U. 22-32
Zona A-2 C.Galicia-P.R.S.Peña 44-25
Zona A-3 C.Galicia-Amistad y U. 33-32
Int.A/B-1 C.Galicia-Don Bosco 30-32
Int.A/B-2 Amistad y U.-P.Moreno 21-21
Int.A/B-3 P.R.S.Peña-CEF 1 (Nq) 20-19
Zona B-1 CEF 1 (Nq)-Perito Moreno 22-19
Zona B-2 CEF 1 (Nq)-Don Bosco 16-21
Zona B-3 Don Bosco-Perito Moreno 26-22
Zona C-1 Inst.Belgrano-Sp.Rivadavia 36-28
Zona C-1 Capuchinos-Independiente 18-15
Zona C-2 Independiente-Sp.Rivadavia 20-28
Zona C-2 Capuchinos-Inst.Belgrano 17-27
Zona C-3 Sp.Rivadavia-Capuchinos 25-22
Zona C-3 Inst.Belgrano-Independiente 20-21
Zona D-1 Yaciretá-Inst.León Peretz 31-16
Zona D-1 CEF 4 (E.Ríos)-Maipú (BA) 25-35
Zona D-2 Inst.León Peretz-CEF 4 (ER) 23-22
Zona D-2 Yaciretá-Maipú (BA) 25-29
Zona D-3 Maipú (BA)-Inst.L.Peretz 34-24
Ronda Partido Res.
Zona D-3 CEF 4 (ER)-Yaciretá 26-28
C.final Galicia/1°A-Yaciretá/2°D 24-33
C.final Belgrano/1°C-CEF 1 (Nq)/2°B 31-20
C.final D.Bosco/1°B-Sp.Rivadavia/2°C 35-27
C.final Maipú/1°D-Amistad y U./2°A 31-24
Semif. Yaciretá-Inst.Belgrano 17-30
Semif. Don Bosco-Maipú (BA) 32-29
3°P Yaciretá-Maipú (BA) 25-32
Final Inst.Belgrano-Don Bosco 28-27
5°/8° Galicia-CEF 1 (Nq) 29-22
5°/8° Sp.Rivadavia-Amistad y U 34-33
5°P Galicia-Sp.Rivadavia 34-31
7°P CEF 1 (Nq)-Amistad y U 18-27
9°/14° PRS Peña/3°A-CEF 4/4°D 24-25
9°/14° P.Moreno/3°B-Indep./4°C 17-28
9°/12° Capuchinos/3°C-CEF 4 23-29
9°/12° Peretz/3°D-Independiente 15-23
9°P CEF 4-Independiente 20-25
11°P Capuchinos-Inst.L.Peretz 26-21
13°P PRS Peña-Perito Moreno 21-15
MENORES C * POSICIONES
P/Equipo Pt. J
1.Deportivo Goliat (Viedma/R.Negro) 18 6
2.Pescadores (San Rafael/Mendoza) 14 6
3.Universitario (Bahía Blanca/Bs.As.) 14 6
4.Nahuel Huapi (Bariloche/R.Negro) 14 6
5.Dep.Río Negro (Gral.Roca/R.Negro) 14 6
6.Ferrocarril (Concordia/Entre Ríos) 13 6
7.Municipalidad de Maipú (Mendoza) 14 6
8.Centro Galicia (Ushuaia/T.Fuego) 8 6
9.San Roque (Resistencia/Chaco) 12 6
10.Escuela Municipal (Esquel/Chubut) 10 6
11.Municipalidad de Daireaux (BA) 12 6
12.Inst.Manuel Belgrano (F.Varela/BA) 10 6
13.Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Ctes.) 13 6
14.Estudiantes (Olavarría/BA) 8 6
15.CEF N° 7 (Va.La Angostura/Nq) 10 6
16.Esc.Municipal Caleta Olivia (SC) 8 6
TORNEO NACIONAL MENORES C
Ronda Partido Res.
Zona A-1 Maipú (Mza)-Daireaux (BA) 40-26
Zona A-1 San Roque-Pescadores (SR) 24-30
Zona A-2 San Roque-Maipú (Mza) 28-32
Zona A-2 Pescadores (SR)-Daireaux 33-22
Zona A-3 Daireaux (BA)-San Roque 30-29
Zona A-3 Maipú (Mza)-Pescadores 28-21
Zona B-1 Esquel-Inst.Belgrano 24-36
Zona B-1 Nahuel Huapi-Río Negro 22-20
Zona B-2 Nahuel Huapi-Esquel) 29-27
Zona B-2 Río Negro-Inst.Belgrano 28-26
Zona B-3 Inst.Belgrano-Nahuel Huapi 24-27
Zona B-3 Esquel-Río Negro 21-25
Zona C-1 C.Galicia-CEF N° 7 (VLA) 26-29
Zona C-1 Dep.Goliat-Caleta Olivia 38-20
Zona C-2 Dep.Goliat-C.Galicia 24-23
Zona C-2 Caleta Olivia-CEF 7 (VLA) 28-19
Zona C-3 CEF 7 (VLA)-Deep.Goliat 19-29
Zona C-3 C.Galicia-Caleta Olivia 34-22
Zona D-1 Yaciretá-Ferrocarril 21-21
Zona D-1 Uni (BB)-Estudiantes (O) 28-25
Zona D-2 Estudiantes (O)-Ferrocarril 24-38
Zona D-2 Uni (BB)-Yaciretá 29-27
Zona D-3 Ferrocarril-Uni (BB) 36-26
Zona D-3 Estudiantes (O)-Yaciretá 21-23
Ronda Partido Res.
C.final Maipú (Mza)/1°A-Uni BB/2°D 33-35
C.final Dep.Goliat/1°C-R.Negro/2°B 27-16
C.final N.Huapi/1°B-C.Galicia/2°C 24-22
C.final Ferrocarril/1°D-Pescad./2°A 30-34
Semif. Universit.BB-Dep.Goliat 17-24
Semif. Nahuel Huapi-Pescadores 19-33
3°P Universit.BB-Nahuel Huapi 29-26
Final Dep.Goliat-Pescadores 31-24
5°/8° Maipú (Mza)-Dep.R.Negro 29-31
5°/8° C.Galicia-Ferrocarril 25-29
5°P Dep.R.Negro-Ferrocarril 30-27x
7°P Maipú (Mza)-C.Galicia 37-32
9°/16° Daireaux/3°A-Estudiantes/4°D 30-29
9°/16° C.Olivia/3°C-Esquel/4°B 17-29
9°/16° Belgrano/3°B-CEF 7/4°C 29-18
9°/16° Yaciretá/3°D-San Roque/4°A 28-31
9°/12° Daireaux-Esquel 28-31
9°/12° Inst.Belgrano-San Roque 35-42
9°P Esquel-San Roque 25-28
11°P Daireaux-Inst.Belgrano 44-39
13°/16° Estudiantes-Caleta Olivia 30-29
13°/16° CEF 7-Dep.Yaciretá 18-37
13°P Estudiantes-Dep.Yaciretá 25-32
15°P Caleta Olivia-CEF N° 7 22-25