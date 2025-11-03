Deportes

Centro Galicia quedó 5° en Cadetes y 8° en Menores

lunes 3 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Entre el martes 28 de octubre y ayer se jugaron en San Rafael (Mendoza) los Torneos Nacionales de Clubes C de Handball, en ambas ramas. Centro Galicia de Ushuaia compitió en masculino, ubicándose 5° en Cadetes (4-0-2; goles: 194-175 (+19); promedios: 32,33-29,17); y 8° en Menores (1-0-5; goles: 162/165 (-3); promedios: 27,0/27,5).

RIO GRANDE.- Esta fue la delegación en Cadetes (no están computados los goles de la última jornada): Lautaro Jofré (46), César Rodríguez (36), Emiliano Barreto (21), Benjamín Castillo (20), Martín Ferreira (9), Rodrigo Hidalgo (9), Lucas Didaco (7), Santino Peterson (5), Agustín Villanueva (4), Joaquín Lario (2) y Facundo Vaccari (1), más los arqueros Santiago Cantero y Geremías Casanova.    

Mientras que el plantel de Menores lo integraron Tiziano Borbas (47) -3° máximo goleador de la categoría-, Joaquín Lario (31), Angelo Bronzini (28), Juan Gallardo (19), Facundo Vaccari (16), Thiago Castillo (9), Dylan Aguila (7), Luca Ortiz (3), Thiago Acosta (2) y Geremías Casanova (arquero).

Los campeones fueron el Instituto Manuel Belgrano, de Florencio Varela (28-27 a Don Bosco, de Ramos Mejía), en Cadetes; y Deportivo Goliat, de Viedma (31-24 al local Pescadores), en Menores (único invicto en la rama).

CADETES C * POSICIONES

P/Equipo        Pt.       J

1.Inst.M.Belgrano (F.Varela/BA)     16        6

2.Don Bosco Handball (R.Mejía/BA)           16        6

3.Escuela Municipal (Maipú/BA)     16        6

4.Dep.Yaciretá (Ituzaingó/Ctes.)      12        6

5.Centro Galicia (Ushuaia/T.Fuego) 14        6

6.Sp.Rivadavia (El Carmen/Jujuy)   12        6

7.Amistad y Unión (Rosario/SF)      11        6

8.CEF N° 1 (Neuquén)          8          6

9.Independiente (Chivilcoy/BA)       14        6

10.CEF N° 4 (Concordia/ER)            10        6

11.Capuchinos (Concordia/ER)        9          5

12.Inst.León Peretz (Santa Fe)          7          5

13.Polidep. P.R.S.Peña (Chaco)        9          5

14.Esc.Municipal P.Moreno (SC)     6          5

TORNEO NACIONAL CADETES C

Ronda Partido           Res.

Zona A-1        P.R.S.Peña-Amistad y U.       22-32

Zona A-2        C.Galicia-P.R.S.Peña 44-25

Zona A-3        C.Galicia-Amistad y U.         33-32

Int.A/B-1        C.Galicia-Don Bosco 30-32

Int.A/B-2        Amistad y U.-P.Moreno        21-21

Int.A/B-3        P.R.S.Peña-CEF 1 (Nq)         20-19

Zona B-1        CEF 1 (Nq)-Perito Moreno   22-19

Zona B-2        CEF 1 (Nq)-Don Bosco         16-21

Zona B-3        Don Bosco-Perito Moreno    26-22

Zona C-1        Inst.Belgrano-Sp.Rivadavia  36-28

Zona C-1        Capuchinos-Independiente    18-15

Zona C-2        Independiente-Sp.Rivadavia 20-28

Zona C-2        Capuchinos-Inst.Belgrano     17-27

Zona C-3        Sp.Rivadavia-Capuchinos     25-22

Zona C-3        Inst.Belgrano-Independiente 20-21

Zona D-1        Yaciretá-Inst.León Peretz      31-16

Zona D-1        CEF 4 (E.Ríos)-Maipú (BA) 25-35

Zona D-2        Inst.León Peretz-CEF 4 (ER) 23-22

Zona D-2        Yaciretá-Maipú (BA) 25-29

Zona D-3        Maipú (BA)-Inst.L.Peretz     34-24

Ronda Partido           Res.

Zona D-3        CEF 4 (ER)-Yaciretá 26-28

C.final Galicia/1°A-Yaciretá/2°D     24-33

C.final Belgrano/1°C-CEF 1 (Nq)/2°B         31-20

C.final D.Bosco/1°B-Sp.Rivadavia/2°C       35-27

C.final Maipú/1°D-Amistad y U./2°A          31-24

Semif. Yaciretá-Inst.Belgrano          17-30

Semif. Don Bosco-Maipú (BA)        32-29

3°P      Yaciretá-Maipú (BA) 25-32

Final   Inst.Belgrano-Don Bosco      28-27

5°/8°   Galicia-CEF 1 (Nq)   29-22

5°/8°   Sp.Rivadavia-Amistad y U    34-33

5°P      Galicia-Sp.Rivadavia 34-31

7°P      CEF 1 (Nq)-Amistad y U       18-27

9°/14° PRS Peña/3°A-CEF 4/4°D     24-25

9°/14° P.Moreno/3°B-Indep./4°C     17-28 

9°/12° Capuchinos/3°C-CEF 4         23-29

9°/12° Peretz/3°D-Independiente     15-23

9°P      CEF 4-Independiente 20-25

11°P    Capuchinos-Inst.L.Peretz      26-21

13°P    PRS Peña-Perito Moreno      21-15

MENORES C * POSICIONES

P/Equipo        Pt.       J

1.Deportivo Goliat (Viedma/R.Negro)         18        6

2.Pescadores (San Rafael/Mendoza) 14        6

3.Universitario (Bahía Blanca/Bs.As.)         14        6

4.Nahuel Huapi (Bariloche/R.Negro)           14        6

5.Dep.Río Negro (Gral.Roca/R.Negro)        14        6

6.Ferrocarril (Concordia/Entre Ríos)           13        6         

7.Municipalidad de Maipú (Mendoza)         14        6

8.Centro Galicia (Ushuaia/T.Fuego) 8          6

9.San Roque (Resistencia/Chaco)     12        6

10.Escuela Municipal (Esquel/Chubut)        10        6

11.Municipalidad de Daireaux (BA) 12        6

12.Inst.Manuel Belgrano (F.Varela/BA)      10        6

13.Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Ctes.)      13        6

14.Estudiantes (Olavarría/BA)         8          6

15.CEF N° 7 (Va.La Angostura/Nq) 10        6

16.Esc.Municipal Caleta Olivia (SC)           8          6

TORNEO NACIONAL MENORES C

Ronda Partido           Res.

Zona A-1        Maipú (Mza)-Daireaux (BA)            40-26

Zona A-1        San Roque-Pescadores (SR)  24-30

Zona A-2        San Roque-Maipú (Mza)       28-32

Zona A-2        Pescadores (SR)-Daireaux    33-22

Zona A-3        Daireaux (BA)-San Roque    30-29

Zona A-3        Maipú (Mza)-Pescadores      28-21

Zona B-1        Esquel-Inst.Belgrano 24-36

Zona B-1        Nahuel Huapi-Río Negro       22-20

Zona B-2        Nahuel Huapi-Esquel)           29-27

Zona B-2        Río Negro-Inst.Belgrano       28-26

Zona B-3        Inst.Belgrano-Nahuel Huapi  24-27

Zona B-3        Esquel-Río Negro      21-25

Zona C-1        C.Galicia-CEF N° 7 (VLA)   26-29

Zona C-1        Dep.Goliat-Caleta Olivia      38-20

Zona C-2        Dep.Goliat-C.Galicia 24-23

Zona C-2        Caleta Olivia-CEF 7 (VLA)  28-19

Zona C-3        CEF 7 (VLA)-Deep.Goliat    19-29

Zona C-3        C.Galicia-Caleta Olivia         34-22

Zona D-1        Yaciretá-Ferrocarril   21-21

Zona D-1        Uni (BB)-Estudiantes (O)     28-25

Zona D-2        Estudiantes (O)-Ferrocarril   24-38

Zona D-2        Uni (BB)-Yaciretá     29-27

Zona D-3        Ferrocarril-Uni (BB) 36-26

Zona D-3        Estudiantes (O)-Yaciretá       21-23

Ronda Partido           Res.

C.final Maipú (Mza)/1°A-Uni BB/2°D         33-35

C.final Dep.Goliat/1°C-R.Negro/2°B           27-16

C.final N.Huapi/1°B-C.Galicia/2°C  24-22

C.final Ferrocarril/1°D-Pescad./2°A 30-34

Semif. Universit.BB-Dep.Goliat       17-24

Semif. Nahuel Huapi-Pescadores     19-33

3°P      Universit.BB-Nahuel Huapi  29-26

Final   Dep.Goliat-Pescadores          31-24

5°/8°   Maipú (Mza)-Dep.R.Negro   29-31

5°/8°   C.Galicia-Ferrocarril 25-29

5°P      Dep.R.Negro-Ferrocarril       30-27x

7°P      Maipú (Mza)-C.Galicia         37-32

9°/16° Daireaux/3°A-Estudiantes/4°D         30-29

9°/16° C.Olivia/3°C-Esquel/4°B      17-29

9°/16° Belgrano/3°B-CEF 7/4°C      29-18

9°/16° Yaciretá/3°D-San Roque/4°A           28-31

9°/12° Daireaux-Esquel        28-31

9°/12° Inst.Belgrano-San Roque       35-42

9°P      Esquel-San Roque      25-28

11°P    Daireaux-Inst.Belgrano         44-39

13°/16°           Estudiantes-Caleta Olivia     30-29

13°/16°           CEF 7-Dep.Yaciretá  18-37

13°P    Estudiantes-Dep.Yaciretá      25-32

15°P    Caleta Olivia-CEF N° 7         22-25

