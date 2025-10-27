Centro Galicia, en San Rafael

Desde mañana y hasta el domingo 2 de noviembre, Centro Galicia (Ushuaia) competirá en el Torneo Nacional de Cadetes C (nacidos entre 2008 y 2011) y de Menores C (nacidos entre 2010 y 2013), ambos en la rama masculina, a disputarse en cuatro rectángulos de San Rafael (Mendoza).
RIO GRANDE.- Se añade la programación de los conjuntos capitalinos, y todos los participantes en ambas categorías.
Ante inconvenientes de último momentos con el medio de locomoción, el viaje se pudo concretar gracias a la colaboración de la Secretaría de Deportes de la provincia.
PROGRAMACION CENTRO GALICIA
Día Hora Cancha Categoría Ronda Rival
Martes 28 12:40 Huracán Menores Zona C CEF N° 7 (Villa La Angostura)
Martes 28 15:20 Huracán Cadetes Interzonal A/B Don Bosco (R.Mejía/GBA)
Miércoles 29 10:20 Polidep. N° 2 Menores Zona C Dep.Goliat (Viedma/RN)
Miércoles 29 11:40 Polidep. N° 2 Cadetes Zona A Sáenz Peña (Chaco)
Jueves 30 14:00 Sportivo Pedal Cadetes Zona A Amistad y Unión (Rosario)
Jueves 30 15:20 Sportivo Pedal Menores Zona C Esc.Municipal (C.Olivia)
TORNEO NACIONAL CADETES C
Zona A
Polidep.Pres.Roque Sáenz Peña (Chaco)
Centro Galicia (Ushuaia/TdF)
Amistad y Unión (Rosario/SF)
Zona C
Inst.M.Belgrano (F.Varela/GBA)
Capuchino (Concordia/E.Ríos)
Sp.Rivadavia (El Carmen/Jujuy)
Independiente (Chivilcoy/PBA)
Zona B
Esc.Mun.Perito Moreno (Sta.Cruz)
Don Bosco Handball (R.Mejía/GBA)
Ctro. de Educ. Física N° 1 (Neuquén)
Zona D
General San Martín (Entre Ríos)
Instituto León Peretz (Santa Fe)
Escuela Municipal Maipú (PBA)
Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Ctes.)
TORNEO NACIONAL MENORES C
Zona A
Municipalidad de Maipú (Mendoza)
Colegio San Roque (Resistencia/Chaco)
Municipalidad de Daireaux (PBA)
Club de Pescadores (S.Rafael/Mza.)
Zona B
Escuela Municipal (Esquel/Chubut)
Nahuel Huapi (Bariloche/R.Negro)
Inst.Manuel Belgrano (F.Varela/GBA)
Club Río Negro (General Roca/RN)
Zona C
Centro Galicia (Ushuaia/T.del Fuego)
Deportivo Goliat (Viedma/R.Negro)
CEF N° 7 (Villa La Angostura/Nqn)
Escuela Municipal (Caleta Olivia/SC)
Zona D
Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Corrientes)
Universitario (Bahía Blanca/PBA)
Club Atl.Ferrocarril (Concordia/E.Ríos)
Estudiantes (Olavarría/Buenos Aires)