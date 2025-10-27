Centro Galicia, en San Rafael

Desde mañana y hasta el domingo 2 de noviembre, Centro Galicia (Ushuaia) competirá en el Torneo Nacional de Cadetes C (nacidos entre 2008 y 2011) y de Menores C (nacidos entre 2010 y 2013), ambos en la rama masculina, a disputarse en cuatro rectángulos de San Rafael (Mendoza).

RIO GRANDE.- Se añade la programación de los conjuntos capitalinos, y todos los participantes en ambas categorías.

Ante inconvenientes de último momentos con el medio de locomoción, el viaje se pudo concretar gracias a la colaboración de la Secretaría de Deportes de la provincia.

PROGRAMACION CENTRO GALICIA

Día Hora Cancha Categoría Ronda Rival

Martes 28 12:40 Huracán Menores Zona C CEF N° 7 (Villa La Angostura)

Martes 28 15:20 Huracán Cadetes Interzonal A/B Don Bosco (R.Mejía/GBA)

Miércoles 29 10:20 Polidep. N° 2 Menores Zona C Dep.Goliat (Viedma/RN)

Miércoles 29 11:40 Polidep. N° 2 Cadetes Zona A Sáenz Peña (Chaco)

Jueves 30 14:00 Sportivo Pedal Cadetes Zona A Amistad y Unión (Rosario)

Jueves 30 15:20 Sportivo Pedal Menores Zona C Esc.Municipal (C.Olivia)

TORNEO NACIONAL CADETES C

Zona A

Polidep.Pres.Roque Sáenz Peña (Chaco)

Centro Galicia (Ushuaia/TdF)

Amistad y Unión (Rosario/SF)

Zona C

Inst.M.Belgrano (F.Varela/GBA)

Capuchino (Concordia/E.Ríos)

Sp.Rivadavia (El Carmen/Jujuy)

Independiente (Chivilcoy/PBA)

Zona B

Esc.Mun.Perito Moreno (Sta.Cruz)

Don Bosco Handball (R.Mejía/GBA)

Ctro. de Educ. Física N° 1 (Neuquén)

Zona D

General San Martín (Entre Ríos)

Instituto León Peretz (Santa Fe)

Escuela Municipal Maipú (PBA)

Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Ctes.)

TORNEO NACIONAL MENORES C

Zona A

Municipalidad de Maipú (Mendoza)

Colegio San Roque (Resistencia/Chaco)

Municipalidad de Daireaux (PBA)

Club de Pescadores (S.Rafael/Mza.)

Zona B

Escuela Municipal (Esquel/Chubut)

Nahuel Huapi (Bariloche/R.Negro)

Inst.Manuel Belgrano (F.Varela/GBA)

Club Río Negro (General Roca/RN)

Zona C

Centro Galicia (Ushuaia/T.del Fuego)

Deportivo Goliat (Viedma/R.Negro)

CEF N° 7 (Villa La Angostura/Nqn)

Escuela Municipal (Caleta Olivia/SC)

Zona D

Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Corrientes)

Universitario (Bahía Blanca/PBA)

Club Atl.Ferrocarril (Concordia/E.Ríos)

Estudiantes (Olavarría/Buenos Aires)