Con una importante participación de la comunidad, la jornada reafirmó el compromiso municipal con la promoción de la salud y la prevención, acercando servicios esenciales de manera accesible y gratuita.

USHUAIA.- Personal del Centro de Salud Municipal llevó adelante una nueva edición de la jornada “Centro Abierto-Salud en Comunidad”, desarrollada en la mañana del sábado.

Durante la actividad se concretaron más de 130 atenciones en diversas especialidades (entre ellas agudeza visual, pediatría y enfermería), además de controles básicos, testeo rápido de VIH y sífilis. También se asignaron turnos para seguimientos y controles médicos, fortaleciendo el acceso a la atención sanitaria de vecinos y vecinas.

La secretaria de Políticas Sanitarias, Yanira Martínez, destacó que “el Centro Abierto permite que las familias accedan a controles de manera ágil. Es una herramienta más para fortalecer la prevención y acompañar la salud de nuestros vecinos y vecinas”.

En tanto, el subsecretario de Salud, Dr. Pablo Pesce, subrayó que “a través de este mecanismo buscamos que cada persona se sienta acompañada y cuente con información clara sobre su salud. Estas propuestas nos acercan al territorio y permiten resolver necesidades de manera preventiva e inmediata”.