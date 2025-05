Central Córdoba, más cerca

Central Córdoba (19’ Jonathan Galván, 75’ Gastón Verón) derrotó anoche como visitante por 2-1 a Deportivo Táchira de Venezuela (74’ Bryan Castillo) y dio un paso importante en sus aspiraciones por pasar a los octavos de final, en un partido de la 5° fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2025.

BUENOS AIRES (NA).- Mañana se medirán Flamengo-LDU de Quito. Posiciones: 1.C.Córdoba 11; 2.LDU 8; 3.Flamnego 5; 4.Táchira 0.

Hoy jugarán Vélez (19:00 vs. San Antonio), Estudiantes (21:30 vs. Botafogo) y Racing (21:30 vs. Colo Colo).

LIBERTADORES * PROGRAMACIÓN

Hora G Partido

19:00 F Atl.Nacional-Bahía

19:00 H Vélez-San Antonio

19:00 H Peñarol-Olimpia

21:30 A Botafogo-Estudiantes

21:30 D San Pablo-Libertad

21:30 E Racing-Colo Colo

23:00 B Universitario-Barcelona