Central Córdoba levantó el 0-2 y le empató a Boca con un golazo

Boca y Central Córdoba igualaron este domingo 2-2 en la Bombonera, en un encuentro válido por la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo, que venía de su peor racha histórica con 12 partidos sin victorias, venía de encadenar tres triunfos y un valioso empate ante Rosario Central, lo que le ha dado un respiro en su lucha por la cima. Envalentonado, le ganaba bien al visitante con los tantos de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, y hasta había olor a goleada.

Sin embargo, un gol en el complemento con alguna cuota de fortuna de José Florentín puso en partido a Central Córdoba, que encontró el empate con un golazo espectacular de Iván Gómez a los 83 minutos.

Ahora con 14 puntos, el «Xeneize» se mantiene tercero en su zona pero sin lograr despegar. Suma las mismas unidades que el conjunto de Omar De Felippe, que venía algo golpeado tras la derrota en la Supercopa Argentina ante Vélez.

Para el conjunto de Miguel Ángel Russo representa el segundo empate consecutivo tras el 1-1 ante el Rosario Central de Ángel Di María. Sin dudas es un punto con sabor a derrota, teniendo en cuenta que supo tener contra las cuerdas a su rival.