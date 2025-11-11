Celebración del Día de la Tradición

Organizado por la Asociación Tradicionalista de Doma y Folclore se realizó el acto por el Día de la Tradición, con la presencia de la viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, y de la vicegobernadora Mónica Urquiza.
USHUAIA.- Además, asistieron el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política del Municipio, Omar Becerra, y su par de Cultura y Educación, Belén Molina, entre otras autoridades.
Becerra expresó que «rendimos homenaje al nacimiento del poeta José Hernández, autor del Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca».
Además, resaltó que «valoramos y acompañamos a las asociaciones tradicionalistas y gauchescas de la ciudad», y por último valoró que estas instituciones «trabajan en la preservación de las raíces culturales argentinas y la difusión de nuestras costumbres ancestrales».