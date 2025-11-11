Celebración del Día de la Tradición

Organizado por la Asociación Tradicionalista de Doma y Folclore se realizó el acto por el Día de la Tradición, con la presencia de la viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, y de la vicegobernadora Mónica Urquiza.

USHUAIA.- Además, asistieron el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política del Municipio, Omar Becerra, y su par de Cultura y Educación, Belén Molina, entre otras autoridades. Se rindió homenaje al nacimiento del poeta José Hernández.

Becerra expresó que «rendimos homenaje al nacimiento del poeta José Hernández, autor del Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca».

Además, resaltó que «valoramos y acompañamos a las asociaciones tradicionalistas y gauchescas de la ciudad», y por último valoró que estas instituciones «trabajan en la preservación de las raíces culturales argentinas y la difusión de nuestras costumbres ancestrales».