CEC: Comienza la entrega de guardapolvos y útiles escolares

El Centro Empleados de Comercio de Río Grande y Tolhuin inicia el miércoles 11 de febrero la entrega de útiles escolares y guardapolvos para los hijos de sus afiliados.

La entrega se realizará del 11 al 13 de febrero, y luego del 18 de febrero al 20 de febrero, en la sede sindical de calle Moyano Nº 760 en el horario de 9 a 16:30 horas, y está destinada para alumnos de Jardín de Infantes, EGB 1, EGB 2, EGB 3, y Polimodal.

Los afiliados al CEC deben presentarse con el carnet al día, recibo de sueldo, y credenciales de OSECAC de los hijos.