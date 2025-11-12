CdD, en la playa

Hoy arribará a Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires) la delegación de Casa del Deporte, para disputar desde mañana y hasta el lunes 17 la Copa Argentina de Clubes de Voleibol, en la categoría Sub 16 masculino.

RIO GRANDE.- El conjunto riograndense partió anteayer, y en la víspera sus integrantes pernoctaron en Bahía Blanca, completando en la presente jornada el viaje hasta la sede del certamen.

El equipo que tiene como entrenador a los profesores Laura Grisolía y Elías Illanes ganó su derecho a representar a la Federación del Voleibol Fueguino tras la realización de la Copa Apertura.

En total son 35 los elencos anotados, disputándose en primer término una ronda clasificatoria, en 6 zonas (cinco de 6 equipos, y la restante de 5).

Tras dicha etapa, los 2 mejores de cada zona, más los 4 mejores terceros, pasarán a los octavos de final: los ganadores de esa instancia irán a la Copa de Oro (puestos 1° al 8°; y los perdedores, a la Copa de Plata (puestos 9° al 16°). Los restantes 19 conjuntos animarán la Copa de Bronce (puestos 17° al 35°).

AEP

En el mismo Complejo Deportivo de la costa bonaerense, ubicado a unos 30 minutos de Mar del Plata, concluyó ayer la Copa Argentina Sub 18, en ambas ramas, organizada por la federación del Voleibol Argentino (FeVA). CASA DEL DEPORTE. La entidad de la Margen Sur recibió el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la provincia.

Allí estuvieron presentes las ushuaienses de la Asociación del Empleado Público (AEP), quienes finalizaron en el puesto 28°. En los cuadros adjuntos aparecen la campaña de las capitalinas; todos los resultados de la última jornada; y las posiciones finales, con el desempeño de cada entidad.

CAMPAÑA DE AEP

Día Ronda Rival Resultado

Viernes 7 Zona C Echagüe (Paraná) 0-3 (16-25/24-26/24-26)

Viernes 7 Zona C Defensores (Va.Ramallo) 3-2 (26-24/25-20/17-25/15-25/15-13)

Sábado 8 Zona C Ciudad de Campana (BA) 0-3 (21-25/14-25/24-26)

Sábado 8 Zona C Sonder (Rosario) 0-3 (13-25/16-25/19-25)

Domingo 9 Zona C Almafuerte (Córdoba) 0-3 (17-25/14-25/24-26)

Domingo 9 17°/28° El Tala (S.Francisco/Cba) 0-2 (16-25/22-25)

Lunes 10 25°/28° Ciudad de Campana (BA) 1-2 (19-25/25-22/12-15)

Martes 11 27°/28° Bahiense del Norte (BB) 1-2 (22-25/25-20/12-15)

ULTIMA JORNADA* SUB 18 FEMENINO

Pos. Partido Res.

1°/2° Ferro-San Isidro 3-0

3°/4° Sonder-Villa Dora 3-1

5°/6° GESF-M.Chiquita 3-1

7°/8° Libertad-Trebolense 3-1

9°/10° Estudiantes-Vélez 3-0

11°/12° GELP-EM Crespo 3-2

13°/14° Almafuerte-Náutico 3-2

Pos. Partido Res.

15°/16° Echagüe-Universitario 3-0

17°/18° Junín-Def.Va.Ramallo 2-0

19°/20° CEF Salta-Olimpo BB 2-0

21°/22° D.Savio-Recreativo 2-0

23°/24° El Tala-San José 2-0

25°/26° Bco.Nación-Campana 2-0

27°/28° Bahiense Norte-AEP 2-1

POSICIONES FINALES * SUB 18 FEMENINO

P/Equipo J G P

1.Ferrocarril Oeste 9 8 1

2.S.Isidro (S.Francisco/Cba) 8 6 2

3.Sonder (Rosario) 9 8 1

4.Villa Dora (Santa Fe) 9 6 3

5.Gimnasia y Esgrima (SF) 8 5 3

6.Mar Chiquita (Cl.Vidal) 9 7 2

7.Libertad (Rosario) 8 5 3

8.Trebolense (El Trébol/SF) 9 4 5

9.Estudiantes (La Plata) 8 7 1

10.Vélez Sarsfield (CABA) 8 6 2

11.Gimnasia y Esgrima (LP) 9 3 6

12.Esc.Municipal (Crespo/ER) 8 2 6

13.Almafuerte (Córdoba) 9 4 5

14.Náutico (Rosario) 9 5 4

P/Equipo J G P

15.Echagüe (Paraná/ER) 9 5 4

16.Universitario (Córdoba) 9 4 5

17.Club Junín (Junín/BA) 9 5 4

18.Defensores (Va.Ramallo/BA) 8 3 5

19.Ctro.Educ.Física (Salta) 8 4 4

20.Olimpo (Bahía Blanca) 7 2 5

21.Domingo Savio (Comodoro) 9 3 6

22.Recreativo (SFV Catamarca) 7 2 5

23.El Tala (S.Francisco/Cba) 7 3 4

24.San José (San José/ER) 8 1 7

25.Banco Nación (Córdoba) 8 2 6

26.Ciudad de Campana (BA) 8 2 6

27.Bahiense del Norte (BB) 8 2 6

28.Asoc.Empl.Público (Ush) 8 1 7