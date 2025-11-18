CdD en la Copa Argentina

Ayer finalizó en el Polideportivo de Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires) la Copa Argentina Sub 16, organizada por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).

RIO GRANDE.- En la rama masculina se produjo el debut de un equipo fueguino, en este caso Casa del Deporte, de Río Grande, que ganó su plaza al conseguir el título en la Copa Apertura de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), el primer certamen de la temporada (en estos momentos se disputa el Campeonato Oficial, con el cual se cierra el calendario anual).

A cargo del profesor Elías Illanes y de Daniel Peralta, el conjunto riograndense fue ubicado en la Zona 3, donde cayó sucesivamente ante Náutico Avellaneda (Rosario), 77 Fútbol Club (Castelar), Gimnasia y Tiro (Salta) y Municipalidad de Pila (Buenos Aires).

Al quedar quinto en la etapa clasificatoria, y de acuerdo al listado general (hubo 35 sextetos, distribuidos en 7 zonas), pasó a jugar en el triangular, por los puestos 33° al 35°.

Allí los pibes del conjunto de la Margen Sur riograndense vencieron por 2-1 (17-25/25-20/18-16) al Centro de Educación Física (CEF) N° 5, de La Rioja. El mismo domingo, los riojanos doblegaron por idéntico marcador a Barrio Parque, de la capital de Córdoba, con estos parciales: 25-21 y 25-15.

Y en la víspera, los de la Docta superaron en tie break a los fueguinos (25-21, 25-22 y 15-12). De esta forma, con saldo 1-1 para los tres conjuntos, el CEF N° 5 quedó 33°, por delante de Casa del Deporte (34°) y Barrio Parque (35°).

El campeón de la Copa de Oro fue Ciudad de Buenos Aires (3-2 a 77 Fútbol Club). La Copa de Plata la ganó Náutico Avellaneda (17°), tras el 2-0 a Biblioteca Rivadavia (Villa María). Y la Copa de Bronce se la llevó Regatas Resistencia (25°), al superar por 2-0 a Libertad San Jerónimo (Santa Fe).

COPA ARGENTINA * SUB 16 MASCULINO (ZONA 3)

Día Hora Partido Resultado

Jueves 13 09:45 Náut.Avellaneda (Ros)-Casa Deporte (RG)3-0 (25-19/25-15/25-18)

Jueves 13 09:45 Muni.Pila (BA)-Gimnasia y Tiro (Salta) 1-3 (20-25/20-25/25-16/23-25)

Jueves 13 18:15 77 Fútbol Club (Castelar)-Casa Deporte (RG) 3-0 (25-12/25-18/25-15)

Jueves 13 18:15 Náut.Avellaneda (Ros)-Gim. y Tiro (Salta) 1-3 (21-25/19-25/25-19/18-25)

Viernes 14 08:00 77 Fútbol Club (Castelar)-Muni.Pila (BA) 3-0 (25-22/25-15/25-15)

Viernes 14 08:00 Gimnasia y Tiro (Salta)-Casa Deporte (RG) 3-0 (26-24/25-16/25-21)

Viernes 14 16:30 Náut.Avellaneda (Ros)-Muni Pila (BA) 2-3 (25-23/25-12/15-25/19-25/12-15)

Viernes 14 16:30 77 Fútbol Club (Castelar)-Gim. y Tiro (Salta) 3-1 (25-14/25-15/20-25/25-14)

Sábado 15 08:00 Muni.Pila (BA)-Casa Deporte (RG) 3-0 (25-18/25-17/25-18)

Sábado 15 08:00 Nát.Avellaneda (Ros)-77 Fútbol C (Castelar) 0-3 (14-25(19-25/15-25)

Posiciones: 1.77 Fútbol Club (Castelar/Gran Buenos Aires) 12 puntos (sets: 12-1); 2.Gimnasia y Tiro (Salta) 9 (10-5); 4.Municipalidad de Pila (Provincia de Buenos Aires) 5 (7-8); Náutico Avellaneda (Rosario) 4 (6-9); 5.Casa del Deporte (Río Grande) 0 (0-12).

ULTIMA JORNADA* SUB 16 MASCULINO

Pos. Partido Res.

1°/2° Ciudad Bs.As.-77 FC 3-2

3°/4° Recreativo CA-Sonder 3-1

5°/6° Vélez Sarsfield-Paracao 3-0

7°/8° Once Unidos-G. y Tiro 3-2

9°/10° Boca Juniors-Ferro CO 3-2

11°/12° Racing EC-San Miguel 3-2

13°/14° Lomas Zamora-Tucumán G 3-1

15°/16° Trinitarios-Soc.Monteros 3-0

17°/18° Náut.Avellaneda-Rivadavia 2-0

Pos. Partido Res.

19°/20° Def.Banfield-Gimnasia LP 2-0

21°/22° Muni. Pila-Mar Chiquita 2-0

23°/24° Normal 3 Ros.-Italia Unida 2-0

25°/26° Regatas Res.-Libertad SF 2-0

27°/28° AsEBa SL-CEF 7 Nogoyá 2-0

29°/30° GE Va.Parque-SM Porres 2-0

31°/32° Va.Dora SF-CeDeTalVo 2-0

33°/35° C.Deporte-CEF 5 LR 2-1

33°/35° CEF 5 LR-Barrio Parque 2-0

33°/35° Barrio Parque-C.Deporte 2-1

POSICIONES FINALES * SUB 16 MASCULINO

P/Equipo J G P

1.Ciudad de Buenos Aires 8 7 1

2.77 Fútbol Club (Castelar/GBA) 8 7 1

3.Recreativo Carmen Areco (BA) 8 7 1

4.Sonder (Rosario) 8 6 2

5.Vélez Sarsfield (CABA) 8 6 2

6.Paracao (Paraná/Entre Ríos) 8 5 3

7.Once Unidos (Mar del Plata) 8 5 3

8.Gimnasia y Tiro (Salta) 8 4 4

9.Boca Juniors (CABA) 8 6 2

10.Ferro Carril Oeste (CABA) 8 6 2

11.Racing (Eduardo Castex/LP) 8 5 3

12.San Miguel (Nogoyá/ER) 8 4 4

13.Lomas de Zamora (GBA) 8 5 3

14.Tucumán de Gimn. (S.Miguel) 8 4 4

15.Trinitarios (Va.María/Córdoba) 8 3 5

16.Social Monteros (Monteros/Tuc) 8 2 6

17.Náut.Avellaneda (Rosario/SF) 7 4 3

18.Bibliot.Rivadavia (Va.María) 7 4 3

P/Equipo J G P

19.Defensores de Banfield (GBA) 7 3 4

20.Gimnasia y Esgrima (La Plata) 7 3 4

21.Municipalidad de Pila (PBA) 7 4 3

22.Mar Chiquita (Cnel.Vidal/PBA) 7 3 4

23.Normal N° 3 (Rosario/SF) 7 3 4

24.Italia Unida (Gral.Roca/RN) 7 2 5

25.Regatas Resistencia (Chaco) 7 4 3

26.Libertad San Jerónimo (SF) 7 2 5

27.Asoc.Empl.Bancarios (SL) 7 3 4

28.CEF N° 7 (Nogoyá/E.Ríos) 7 1 6

29.GE Va.Parque (CABA) 7 3 4

30.SM Porres (R.Meedio/Mza) 7 2 5

31.Villa Dora (Santa Fe) 7 2 5

32.CeDeTalVo (Mar del Plata) 7 0 7

33.CEF N° 5 (La Rioja) 6 1 5

34.Casa del Deporte (R.Grande) 6 1 5

35.Barrio Parque (Córdoba) 6 2 4