El pueblo de Cazón, en el partido de Saladillo, a 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, vivirá un fin de semana cargado de adrenalina, naturaleza y espíritu aventurero con la realización del 4° Encuentro Nacional de Jeeps, los días 28 de febrero y 1° de marzo.

BUENOS AIRES.- Con más de 105 jeeps inscriptos -incluyendo participantes de Uruguay y Chile- el evento crece año tras año y consolida su perfil internacional. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán disfrutar de circuitos off-road 4×2 y 4×4 con barro, troncos y desafíos técnicos, recorridos especiales, travesías y actividades al aire libre para toda la familia, transformando a Cazón en el corazón del mundo todoterreno.

Como gran novedad de esta edición, por primera vez participará una concesionaria oficial de la marca, acompañada por directivos que serán parte del encuentro con un espacio exclusivo. En ese marco, está prevista la instalación de un stand boutique —similar a los que pueden encontrarse en Cariló— donde los asistentes podrán conocer de cerca y probar los últimos modelos de la marca, disfrutando de una experiencia diferencial. Esta presencia representa un hito para el evento y reafirma su crecimiento y posicionamiento dentro del universo 4×4.

Además, se exhibirá un Jeep Willys 1941 original, una de las primeras ediciones que marcaron el inicio de la historia de la marca. También habrá test drive del Jeep Wrangler 3 puertas y del Jeep Gladiador, para que los participantes puedan experimentar en primera persona la potencia y el espíritu aventurero de estos modelos emblemáticos.

La iniciativa es impulsada por Gaspar Sosa, un joven organizador de 23 años que convirtió su pasión en un evento de referencia regional en un principio y luego superó las expectativas logrando actualmente un evento de primera categoría. Su vínculo con el universo 4×4 comenzó a los 16 años, cuando creó la comunidad de Instagram @Jeep_argentinos, que hoy supera los 46 mil seguidores.

“Estamos frente a un evento donde se conjuga lo mejor de una gran marca con el espíritu familiar, la diversión, la interacción entre amigos y el turismo en un entorno rural que lo vuelve aún más pintoresco. La propuesta integra experiencia, aventura y comunidad, consolidándose como un verdadero punto de encuentro para los apasionados del mundo Jeep”, expresó Sosa.

“La presencia de directivos de la marca y concesionarios oficiales jerarquiza este encuentro, que además contará con importantes sorteos y múltiples actividades pensadas para disfrutar en familia. Más que una simple convocatoria, se trata de una reunión de amigos que comparten la misma pasión, en un entorno natural inigualable como el Vivero Municipal de Cazón, reconocido como el más grande de la Provincia de Buenos Aires”.

Entre las principales novedades de esta edición se encuentra la travesía desde Cazón hasta la plaza principal de Saladillo -un recorrido de aproximadamente 22 kilómetros- donde los vehículos serán exhibidos ante la comunidad. También se realizará un paseo nocturno por el pueblo rural y la tradicional foto aérea grupal con dron, que este año formará un nuevo diseño con todos los Jeeps participantes.

El domingo estará dedicado a circuitos de destreza, juegos tipo kermés con premios y el gran sorteo final, que repartirá más de 3 millones de pesos en premios. Además, se desarrollará la segunda Expo Oberland, una feria especializada con nueve expositores de equipamiento 4×4, presencia de concesionaria oficial y un stand boutique de la marca Jeep -que celebra 85 años- con test drive exclusivo de nuevos modelos 2026.

El predio contará con patio gastronómico, feria de emprendedores de Saladillo y Cazón con más de 20 stands, shows en vivo de cumbia y rock, y la posibilidad de acampar en un predio que cuenta con pileta y guardavidas. Muchos participantes comenzarán a llegar desde el viernes y algunos extenderán su estadía hasta el lunes.

Además del encuentro, quienes visiten la zona podrán recorrer otros pueblos rurales del partido como Polvaredas y Del Carril, disfrutar del Parque Recreativo Sojo, la Laguna Indio Muerto para pescar y realizar avistajes de aves. Visitar el Museo de Saladillo, la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y la histórica Estación de Ferrocarril. La experiencia se completa con gastronomía tradicional: asados, picadas, pulperías, alfajores artesanales y embutidos caseros.

El 4° Encuentro Nacional de Jeeps promete combinar aventura, comunidad y turismo rural, posicionando a Saladillo como un destino ideal para quienes buscan naturaleza, tradición y motores en acción.

