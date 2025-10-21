Cayó la cantidad de turistas extranjeros en Ushuaia

El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) difundió el informe de coyuntura turística correspondiente a octubre, en el cual detalla que se contabilizaron un total de 21.304 turistas extranjeros que visitaron la ciudad de Ushuaia durante el tercer trimestre de 2025 a través de los aeropuertos Ezeiza y Aeroparque.

USHUAIA.- La cantidad de turistas no residentes registrados entre julio y septiembre tuvo una variación negativa del -28,5% al ser comparado con lo sucedido en el 2024.

Estos turistas tuvieron un gasto total de 18,8 millones de dólares, lo que representó una retracción del 15,3% en la comparación interanual. Además, tuvieron una estadía promedio de 5 noches.

El informe también indica que durante el mes de agosto, en la provincia, se contabilizaron un total de 373 vuelos de cabotaje, una caída del 4,6% en comparación con el mismo mes del año pasado.

La cantidad de pasajeros transportados fueron 50.390, cifra que representó un incremento del 2,5% en la variación interanual.

Para agosto se estimó un total de 52.347 visitantes (turistas y excursionistas) que ingresaron a la provincia ya sea de forma aérea, terrestre o marítima. Este resultado implicó una variación de +2,9% respecto al mismo mes del año anterior.

En el mismo mes se contabilizaron un total de 1.699 viajes de turistas receptivos a través del paso San Sebastián (+21,3% en la variación interanual), de los cuales el 6% correspondieron a visitantes en el día (excursionistas), mientras que el 94% restante fueron turistas.

En agosto se registraron 26 servicios, con una oferta de 1.426 asientos y un total de 258 pasajeros transportados. Estas cifras representan disminuciones del 28%, 29% y 25%, respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior.