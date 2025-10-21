Turismo

Cayó la cantidad de turistas extranjeros en Ushuaia

martes 21 de octubre de 2025
Diario El Sureño
El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) difundió el informe de coyuntura turística correspondiente a octubre, en el cual detalla que se contabilizaron un total de 21.304 turistas extranjeros que visitaron la ciudad de Ushuaia durante el tercer trimestre de 2025 a través de los aeropuertos Ezeiza y Aeroparque.

USHUAIA.- La cantidad de turistas no residentes registrados entre julio y septiembre tuvo una variación negativa del -28,5% al ser comparado con lo sucedido en el 2024.

Estos turistas tuvieron un gasto total de 18,8 millones de dólares, lo que representó una retracción del 15,3% en la comparación interanual. Además, tuvieron una estadía promedio de 5 noches.

El informe también indica que durante el mes de agosto, en la provincia, se contabilizaron un total de 373 vuelos de cabotaje, una caída del 4,6% en comparación con el mismo mes del año pasado.

La cantidad de pasajeros transportados fueron 50.390, cifra que representó un incremento del 2,5% en la variación interanual.

Para agosto se estimó un total de 52.347 visitantes (turistas y excursionistas) que ingresaron a la provincia ya sea de forma aérea, terrestre o marítima. Este resultado implicó una variación de +2,9% respecto al mismo mes del año anterior.

En el mismo mes se contabilizaron un total de 1.699 viajes de turistas receptivos a través del paso San Sebastián (+21,3% en la variación interanual), de los cuales el 6% correspondieron a visitantes en el día (excursionistas), mientras que el 94% restante fueron turistas.

En agosto se registraron 26 servicios, con una oferta de 1.426 asientos y un total de 258 pasajeros transportados. Estas cifras representan disminuciones del 28%, 29% y 25%, respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior.

