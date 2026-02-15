Catamarca es ideal para el turismo deportivo de montaña

Catamarca reafirmó su identidad como destino argentino del turismo deportivo de montaña gracias a combinar escenarios naturales extremos con una agenda de competencias que atrae cada año a más corredores y ciclistas de todo el país. La provincia proyecta un 2026 cargado de eventos de alto impacto donde la aventura, los paisajes y la organización profesional se unen en experiencias únicas.

CATAMARCA.- El calendario comenzó el 8 de febrero con el Desafío La Chilca MTB, que unió Andalgalá con Aconquija en distancias de 60 y 85 kilómetros, atravesando la emblemática cuesta y los paisajes serranos del cordón del Aconquija. Ciclistas de once provincias cruzaron la línea de llegada consolidando a esta prueba como una de las más convocantes del norte argentino.

En marzo próximo, Catamarca será escenario de dos grandes competencias del atletismo de montaña. El 8 de marzo debutará el El Bolsón Ultra Trail, con recorridos de 10, 22, 35 y 50 kilómetros entre sierras y montañas verdes; mientras que los días 28 y 29 se disputará la cuarta edición de Las Vallas Skyrunning, en Pozo de Piedra (Belén), con circuitos que alcanzan alturas superiores a los 3.300 metros y atraen a corredores experimentados de todo el país.

Uno de los eventos más esperados será el Fiambalá Desert Trail 2026, reconocido como uno de los ultra trail más emblemáticos de Argentina. Con circuitos que combinan desierto, dunas y montaña, ofrecerá distancias NonStop de 20K, 35K y 50K, además de la Ultra de 110K en tres etapas, reafirmando su prestigio internacional.

A estas propuestas se sumará la sexta edición de la Vuelta a Pomán MTB, programada para agosto, tras el éxito alcanzado en 2025 con más de un centenar de ciclistas recorriendo los caminos de Saujil, Mutquín, Siján y el paraje Pata de Gallo, donde se ubica el Salto de las Golondrinas.

Con esta programación, Catamarca no solo fortalece su posicionamiento como epicentro del turismo deportivo argentino, sino que también impulsa el desarrollo de economías locales, fomenta la preservación del entorno natural y proyecta a la provincia como un referente del turismo sustentable de aventura en Sudamérica.

Ubicada en el norte argentino, la provincia de Catamarca es destino ideal para escapar del estrés cotidiano de las grandes urbes y conectar con la naturaleza. Con una diversidad de paisajes y atracciones culturales e históricas, este destino puede visitarse los doce meses del año, desde el Campo de Piedra Pómez hasta las termas de Fiambalá, tal como a continuación te recomendamos mediante cinco consejos clave para disfrutar al máximo de tu viaje.

Con estas propuestas y muchas más, Catamarca se consolida como un destino donde la aventura, el deporte y la naturaleza se encuentran para ofrecer experiencias inolvidables. La provincia invita a visitantes y competidores a sumarse, disfrutar y descubrirlo.

Deporte y naturaleza en Fiambalá.

Un destino que vive el deporte y lo transforma en desarrollo

Cada uno de estos eventos deportivos genera: Mayor ocupación hotelera – Consumo en comercios y gastronomía – Contratación de guías, transporte y servicios turísticos – Empleo directo e indirecto en las localidades sede.

Catamarca apuesta a un modelo de turismo activo y sostenible que genera movimiento económico real para los municipios y para la provincia, al mismo tiempo que proyecta su identidad como cuna natural de los grandes desafíos deportivos.

Con una agenda que no deja de crecer, la provincia invita a visitantes, corredores y ciclistas a sumarse, vivir la experiencia y descubrir un destino donde la naturaleza, la aventura y la economía se encuentran a cada paso.