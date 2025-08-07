CAT, Atlético RG y Profes RG, el primer podio del Apertura

Club Atlético Tolhuin (CAT) (1°), Atlético Río Grande (2°) y Profes Río Grande (3°) integraron el podio de la Segunda División femenina, el primer certamen que concluyó, en el marco del Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).

RIO GRANDE.- El domingo 3, en la final disputada en el gimnasio de la UOM, CAT (1° en la tabla general de la etapa clasificatoria) superó a Atlético Río Grande (2°), por 3-0 (28-26/25-23/25-17). Y por el bronce, Profes RG (3°) derrotó a Campolter (4°), por 2-0 (25-19/25-14). SUBCAMPEONAS. Atlético Río Grande, con saldo 7-1.

En las semifinales, CAT y Atlético RG dejaron en el camino a Campolter y Profes RG, respectivamente, en ambos casos por 3-0.

Las de Tolhuin ganaron el ascenso directo a Primera División. El subcampeón jugará una de las Promociones, ante Valkyrias (6° de Primera División). Y el tercer equipo clasificado tendrá la posibilidad de ascender cuando enfrente a Metalúrgico Blanco (5° de Primera División). TERCERAS. Profes Río Grande: 6 victorias y 1 derrota.

En la máxima categoría, las semifinales estará a cargo de Metalúrgico Azul (1°)-Academia TdF Vóley (4°) y Polo Team (2°)-Universitario (3°). Norte Austral (7° y último de Primera) descendió a la Segunda.