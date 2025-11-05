Castración gratuita de perros y gatos en Ushuaia

La Dirección de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, continúa llevando adelante jornadas gratuitas de castración de perros y gatos, con el objetivo de promover la tenencia responsable y contribuir a una ciudad más segura y saludable.

Desde el área señalaron que la castración mejora la calidad de vida de los animales, reduce los abandonos, evita la reproducción descontrolada y favorece la convivencia en los barrios.

Además, informaron que las intervenciones se realizan en la sede ubicada en Vito Dumas 220, de lunes a viernes, entre las 7 y las 19 horas.

Para solicitar turnos o recibir más información, las y los vecinos pueden comunicarse al 2901 422377, al WhatsApp 2901 608089 o escribir a dir.zoonosis@ushuaia.gob.ar.

La Secretaría remarcó que la castración es un acto de cuidado y compromiso, y forma parte de las políticas municipales que buscan consolidar una comunidad responsable y comprometida con el bienestar animal.