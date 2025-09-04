Caspalá fue distinguida por la World Tourism Organization

La localidad jujeña de Caspalá fue distinguida entre los 44 pueblos del mundo por su compromiso con la promoción y la conservación del Patrimonio Cultural y el desarrollo sostenible a través del turismo en la iniciativa #BestTourismVillages de la World Tourism Organization (UNWTO).

JUJUY.- La participación de Caspalá se sustenta en lograr consolidar un modelo de desarrollo turístico sostenible que preserve el ambiente, los saberes y labores de sus pobladores junto al patrimonio inmaterial, además de buscar la generación de empleo en el lugar, priorizando el desarrollo de los grupos considerados más vulnerables, jóvenes y mujeres.

En lo relativo al turismo, se han presentado propuestas para la generación de estrategias de mercado para los productos tradicionales derivados de la agricultura y las artesanías, teniendo como objetivo crear una marca que posicione al pueblo de Caspalá a través de sus tradiciones y su biodiversidad.

En este sentido el Ministro de Cultura y Turismo de la provincia Federico Posadas expresó “Estamos muy contentos con la noticia de que Caspalá fue elegida entre los 44 pueblos del mundo que formaron parte de esta selección realizada de la World Tourism Organization por la preservación de su naturaleza y cultura a nivel mundial”.

Caspalá patrimonio de cultura y resistencia.

“Que Caspalá haya sido elegida entre los tres pueblos de Argentina para la postulación en un principio y ahora haya sido la distinguida, dará una promoción turística a todo el pueblo y también al corredor de los Valles de Altura, potenciando el camino histórico de este destino que hoy gracias a las obras de infraestructura realizadas por el Gobierno provincial, permite un mayor tránsito entre la Quebrada y las Yungas jujeñas”. Finalmente Posadas indicó que “los turistas quieren conectarse con su gente, con la cultura auténtica por lo que es responsabilidad de todos cuidarlo, preservarlo y utilizar esta herramienta que es el turismo para mejorar la calidad de vida de su pueblo”.



FUENTE: COMUNICACIÓN – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

