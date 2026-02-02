Caso Epstein: nuevos archivos exponen nexos con Musk, Trump y detalles de la investigación

Archivos gubernamentales recién revelados sobre el fallecido financiero Jeffrey Epstein ofrecen detalles inéditos sobre su red de contactos con la élite política y empresarial, así como sobre las investigaciones que evitaron su procesamiento federal hace casi dos décadas.

BUENOS AIRES (NA).- Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los documentos incluyen comunicaciones con ex asesores de la Casa Blanca, el magnate Elon Musk, Bill Gates y el príncipe británico Andrés, exponiendo la magnitud de su influencia tras haber cumplido condena en Florida.

El Departamento de Justicia anunció la publicación de más de tres millones de páginas y material audiovisual. Entre los hallazgos, figuran correos electrónicos con Steve Bannon, quien bromeó sobre política con Epstein, y con Steve Tisch, copropietario de los New York Giants.

Los archivos también arrojan luz sobre la investigación del FBI de 2006. Aunque se redactó un borrador de acusación tras testimonios de menores, el entonces fiscal federal Alexander Acosta aprobó un acuerdo que permitió a Epstein evitar cargos federales, cumpliendo solo 18 meses de cárcel por un cargo estatal.

Respecto a Elon Musk, los registros indican que contactó a Epstein para planificar visitas a su isla caribeña, aunque el empresario ha negado que dichos viajes ocurrieran.

Por otro lado, aparecen cientos de referencias al príncipe Andrés y menciones a Donald Trump, aunque sin acusaciones directas en estos documentos.

El material confirma además el trágico desenlace de una de las principales acusadoras, Virginia Roberts Giuffre, quien se suicidó el año pasado tras haber logrado un acuerdo extrajudicial con el príncipe Andrés.

