Casi ocho millones de bolivianos votarán en la elección presidencial

Bolivia vivirá hoy domingo electoral con 7.567.207 habitantes eligiendo nuevo Presidente en todo el territorio nacional y otros 369.931 que lo harán desde 22 países.

BUENOS AIRES (NA).- El padrón electoral boliviano habilita a 7.937.138 votantes, quienes decidirán qué autoridades conducirán el Estado Plurinacional en los dos cargos principales, pero también en la Asamblea Legislativa, que será renovada, precisó la agencia de noticias Xinhua.

Los candidatos favoritos en las elecciones presidenciales de Bolivia son, según las últimas encuestas pre electorales, el empresario de centro-derecha y autodefinido como socialdemócrata Samuel Doria Medina y; muy cerca, en segundo lugar, el ex presidente y político liberal, totalmente contrario al “socialismo del siglo 21”, Jorge Tuto Quiroga, de acuerdo con datos del sitio RFI.

Si los pronósticos se mantienen, ambos candidatos pasarían a una segunda vuelta, significando esta situación el final de 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo MAS, carcomido por diferencias internas.

El medio francés advirtió que otra podría ser la historia si los estudios de opinión vuelven a equivocarse como en el pasado.

Bolivia afronta la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas y la crispación política está en máximos en medio de una profunda fragmentación.

Los sondeos previos arrojaron que existe una franja del 33% del electorado que iría al voto blanco, nulo o bien se mantiene indeciso.

Los analistas arriesgan que el beneficiario en ese caso sería Andrónico Rodríguez, de la Alianza popular, con una visión estatista y en la línea del MAS, sigla que no participará en esta elección.

Evo Morales fue inhabilitado para participar en los comicios actuales y está distanciado del presidente saliente, Luis Arce.

Lo que comenzó como una alianza forjada en las calles derivó en acusaciones de golpe de Estado, divisiones en las bases y una disputa que podría marcar el fin de una era y un giro a la derecha, plantea un informe del sitio France 24.

Bolivia pidió a observadores internacionales actuar con equilibrio en las elecciones

LA PAZ (Xinhua/NA).- El Gobierno de Bolivia exhortó a las misiones de observación electoral internacionales a desempeñar su labor con “equilibrio” durante los comicios generales del próximo domingo, en un contexto político marcado por tensiones históricas en torno a la transparencia.

“Se ha recomendado que sean equilibrados en la jornada que van a cumplir ese día. Es muy importante para nosotros, en el marco del cumplimiento de los procedimientos y protocolos electorales, que gane el pueblo boliviano”, pidió la canciller Celinda Sosa en conferencia de prensa.

Aunque evitó mencionar alguna razón en especial para el exhorto, la ministra aludió a que Bolivia tiene “experiencia” con problemas de transparencia en anteriores elecciones, “que también los mismos observadores han reconocido”.

En las elecciones generales de 2019, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe preliminar que advertía “irregularidades” en el conteo de votos, lo que alimentó la denuncia de fraude electoral y desató una crisis política que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Sosa enfatizó que los observadores, que fueron recibidos el jueves por el presidente Luis Arce, valoraron el rol que está cumpliendo el Gobierno para generar las condiciones más adecuadas de celebración de estas elecciones.

Se tiene previsto que durante el ejercicio del domingo se desplieguen por todo el país 19 instituciones, cinco nacionales y 14 internacionales, incluyendo una misión de la Unión Europea (UE), con más de 120 observadores, y de la OEA, con 89 integrantes.

El despliegue internacional apunta a cubrir las principales ciudades y zonas rurales del país, con equipos destinados a vigilar la apertura y el cierre de las mesas, la cadena de custodia del material electoral y la transparencia en el conteo de votos.

Además de elegir presidente y vicepresidente, los ciudadanos renovarán la Asamblea Legislativa Plurinacional y designarán representantes supraestatales para el periodo 2025-2030.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Un trabajador electoral manipula papeletas antes de las elecciones generales que se celebrarán el 17 de agosto, en La Paz, Bolivia. REUTERS – Claudia Morales