Salud

Casa Ushuaia dictó un taller de estimulación cognitiva

lunes 6 de octubre de 2025
Diario El Sureño
La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante el tercer encuentro del Taller de Estimulación Cognitiva destinado a jubilados y jubiladas de la ciudad que residen en Buenos Aires.

Se trata de un espacio de encuentro y participación donde las personas mayores comparten distintas propuestas lúdicas orientadas a fortalecer la memoria, la agilidad en la toma de decisiones y la flexibilidad mental.

La actividad está a cargo de la psicóloga de Casa Ushuaia, Soledad Lemus Müller, quien destacó que “es muy positivo que ya se haya conformado un grupo integrado, que trabaja con mayor complicidad y confianza estos contenidos diseñados específicamente para estimular y entrenar diferentes funciones cognitivas”.

Esta iniciativa forma parte de las políticas de acompañamiento y contención que impulsa la Municipalidad de Ushuaia a través de Casa Ushuaia en Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer los vínculos con la comunidad fueguina residente en el continente.

