Casa del Deporte y los torneos locales

En la víspera comenzó en Chapadmalal (Buenos Aires) la Copa Argentina de Voleibol Sub 16, en cuya rama masculina Casa del Deporte (Río Grande) cayó por sendos 3-0 ante Náutico Avellaneda (Rosario) y 77 Fútbol Club (Castelar).

RIO GRANDE.- Los de la Margen Sur volverán a presentarse hoy (08:00, vs. Gimnasia y Tiro, de Salta) y mañana (08:00, vs. Municipalidad de Pila, Buenos Aires). El certamen se extenderá hasta el lunes 17.

A nivel provincial, mañana (en el gimnasio Hugo Italo Favale, de Ushuaia) y el domingo (en la Casa del Deporte de Tolhuin, para Sub 12 femenino) proseguirá el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

Mientras que, en el ámbito local, pasado mañana continuará el Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), con partidos en el gimnasio del Polivalente y de la UOM.

El Clausura

El pasado domingo 16, en su propio recinto, Metalúrgico Azul ratificó que es uno de los candidatos al título en Primera División femenina, imponiéndose en sets corridos (25-18/25-16) a Valkyrias, con Camila Cruz (9/balance: +5), Romina Saldaña (8/+4) y Candela Blanco (6/+5) como máximas anotadoras, mientras que Eugenia Martínez (5/+2) y Flavia Juárez (4/-4) fueron las que más aportaron en el rival, que se desmoronó tras el 9-9 del primer parcial; y en el segundo, luego del 7-6, con el saque de Cruz en el oponente.

Entre otros resultados registrados en esa jornada, Academia TdF Vóley doblegó por similar resultado (25-18/25-19) a Profes RG, siendo la opuesto Milagros Escobar (7/+1) quien más puntos alcanzó, por delante de las centrales Lucía Redondo (5) y Karen Silva (5), mientras que Oyarzo (5) y Laura Sosa (4) fueron las destacadas en el otro sexteto.

Además, en Sub 18 femenino, ADeFu-Universitario Rojo 2-0 (25-22/25-20) y Estrella Vóley-Estrella Austral/Haspen 2-0 (25-14/27-25), en 50’.

METALURGICO AZUL 2 * 0 VALKYRIAS

N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-

2.A.Galdames 4 0 16.E.Martínez 5 +2

10.M.López 5 +1 7.N.Altamirano 1 -1

3.R.Saldaña 8 +4 5.D.Andrada 1 0

1.M.Protti 4 +1 15.J.Prado 1 0

9.C.Blanco 6 +5 8.F.Juárez 4 -4

4.C.Cruz 9 +5 11.M.Rojas 1 -3

1.E.Rodríguez 1 -1

13.B.Aguilar 0 0

E: S.Almada 36 +16 E: J.Sipaila 14 -11

Líberos: 19.C.Vestidelli 1 (-3) (V). Parciales: 1° set: MA 25-18 (5-4/10-9/15-10/20-16), en 19’. 2° set: MA 25-16 (4-5/10-7/15-7/20-10), en 16’. Puntos: por errores del rival: MA 14, V 20; totales: MA 50, V 34. Duración: 0h39m. Ataques por zona (2/3/4/zaguero): MA 24 (6/9/9/0), V 10 (2/4/2/2). Arbitros: Beatriz Romero (1°)/José Aramayo (2°). Gimnasio: UOM (09/11). Motivo: Campeonato Clausura AVRG (1° División femenina).

ACADEMIA 2 * 0 PROFES RG

N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-

8.Solís 4 +2 7.D.Giovanna 1 0

6.M.Escobar 7 +1 10.Gómez 1 +1

1.L.Redondo 5 +4 11.Oyarzo 5 +4

9.K.Silva 5 +1 22.Alvarado 2 -5

5.R.Bronzuoli 4 +2 3.L.Sosa 4 -2

11.C.Cabrera 3 +3 0.Andrade 2 -2

7.V.Pérez 1 -2 1.Taborda 0 -3

13.Barrozo 1 -2 2.zabala 0 -3

5.Roda 1 -3

E: J.Sipaila 30 +8 E: Domínguez 16 -13

Líberos: 14.F.Gómez (-1), 16.Froschauer (A). Parciales: 1° set: A 25-18 (5-2/10-3/15-6/20-8), en 20’. 2° set: A 25-19 (5-3/10-3/15-7/20-10), en 20’. Puntos: por errores del rival: A 20, P 21; totales: A 50, P 37. Duración: 0h43m. Ataques por zona (2/3/4/zaguero): A 17 (2/3/10/2), P 12 (0/3/8/1). Arbitros: Beatriz Romero (1°)/Jazmín Ortiz (2°). Gimnasio: UOM (09/11). Motivo: Campeonato Clausura AVRG (1° División femenina).

ADEFU 2 * 0 UNI ROJO

N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-

15.Layús 0 0 10.Karcz 4 0

5.Alzaga 9 +2 9.Torresi 2 -3

1.Pereyra 5 +2 19.Figueras 6 +5

22.Schol 6 +4 3.I.Sara 7 +6

9.Bazán 5 -1 4.Sandoval 0 -6

11.Ganduglia 1 +1 6.Luquez 1 -4

8.Valerga 0 -3 5.Gómez 1 -1

33.Díaz 1 0 2.Alegre 1 0

E: N.Fernández 27 -1 E: D.Medina 23 -5

Líberos: 23.Morales (-3), 36.Barrientos (-3) (A); 11.Petrucelli 1 (-2) (UR). Parciales: 1° set: ADeFu 25-22 (5-4/10-9/15-14/20-18), en 22’. 2° set: ADeFu 25-20 (5-3/10-4/15-8/20-14), en 24’. Puntos: por errores del rival: A 27, UR 23; totales: A 50, UR 42. Duración: 0h49m. Ataques por zona (2/3/4/zaguero): A 15 (3/5/3/4), UR 12 (0/8/2/2). Arbitros: Beatriz Romero (1°)/Jazmín Ortiz (2°). Gimnasio: UOM (09/11). Motivo: Campeonato Clausura AVRG (Sub 18 femenino).

COPA ARGENTINA * SUB 16 MASCULINO (ZONA 3)

Día Hora Partido Resultado

Jueves 13 09:45 Náut.Avellaneda (Ros)-Casa Deporte (RG)3-0 (25-19/25-15/25-18)

Jueves 13 09:45 Muni.Pila (BA)-Gimnasia y Tiro (Salta) 1-3 (20-25/20-25/25-16/23-25)

Jueves 13 18:15 77 Fútbol Club (Castelar)-Casa Deporte (RG) 3-0 (25-12/25-18/25-15)

Jueves 13 18:15 Náut.Avellaneda (Ros)-Gim. y Tiro (Salta) 1-3 (21-25/19-25/25-19/18-25)

Viernes 14 08:00 77 Fútbol Club (Castelar)-Muni.Pila (BA)

Viernes 14 08:00 Gimnasia y Tiro (Salta)-Casa Deporte (RG)

Viernes 14 16:30 Náut.Avellaneda (Ros)-Muni Pila (BA)

Viernes 14 16:30 77 Fútbol Club (Castelar)-Gim. y Tiro (Salta)

Sábado 15 08:00 Muni.Pila (BA)-Casa Deporte (RG)

Sábado 15 08:00 Nát.Avellaneda (Ros)-77 Fútbol C (Castelar)

CAMPEONATO OFICIAL (FVF)

Sábado 15 (Favale/Ushuaia): 10:00 Tolkeyén-Imago (F-13); 11:00 Galicia “B”-AEP (F-14); 12:30 Imago-Acadeemia ((M-May); 13:30 Imago-AEP (F-13); 15:00 Tolkeeyén-Galicia (F-14); 16:00 Academia-Imago “B” (M-May); 17:30 Tolkeyén-Municipal (F-14); 18:30 Academia-Mutual (M-May); 20:00 Galicia-Municipal (F-14). Domingo 16 (Casa del Deporte/Tolhuin): Sub 12 femenino: 10:00 Imago-CdD y Tolkeyén-Acadeemia (F-12); 11:15 Municipal “B”-Academia y Municipal-Estrella V; 12:30 CdD-Tolkeyén y Estrella V-Galicia; 13:45 Municipal-CdD y Academia-Imago; 15:00 Galicia-Academia y Estrella V-Tolkeyén; 16:15 Estrella V-Imago y Municipal “B”-CdD; 17:30 Academia-Municipal y Galicia-CdD; 18:45 Municipal “B”-Estrella V.

CAMPEONATO CLAUSURA (AVRG)

Domingo 16: Polivalente: 9:30 Estrella V-CdD (F-18-b); 10:45 CdD-Academia “B” (F-May-2da-A); 12:00 Toque F “B”-101 (U) (F-May-2da-B); 13:15 Sportivo-Tique F “A” (F-May-2da-A); 14:30 Patagonia-101 (U) (F-May-2da.-B); 15:45 Polo Team-101 (U) (M-May-1ra); 17:00 ADeFu-101 (U) (F-May-2da-B); 18:15 CdD Negro-101 (U) (M-May-1ra); 19:30 CdD Verde-WD 40 (M-May-2da). UOM: 16:00 Uni Negro-Metalúrgico (F-18-B); 17:15 Metalúrgico Azul-Profes RG (F-May-1ra); 18:30 Uni-Academia (F-May-1ra); 19:45 Sportivo-Academia “A” (M-May-1ra).