Carvajal, un paso adelante

Quimey Carvajal, representante de la Escuela Provincial N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla” y del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), era el mejor fueguino ubicado al término de la cuarta ronda del 1° Campeonato Argentino de Ajedrez Escolar (suizo, 8 rondas, 60’ +30”), que finalizará mañana, en el Centro de Convenciones de Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires.

RIO GRANDE.- Carvajal aparecía séptimo en la categoría U9, con 3 puntos, siendo vencido únicamente por Tomás Casquero (Escuela Marista, de Pergamino), uno de los tres ajedrecistas que conservaban el puntaje perfecto (junto a Tadeo Abdel, del Colegio Pestalozzi, de CABA; y el correntino Juan Sonaridio, del Colegio Belgrano).

Anoche, por la quinta ronda, el riograndense llevaba las piezas blancas ante el tucumano Teo Navarro, también con 3 unidades. Hoy se jugarán la 6° (14:00) y la 7° (18:00), y desde las 10:00 del martes tendrá lugar la 8° y última. RIOGRANDENSES. Quimey Carvajal y Lorenzo Olavarría.

Por su parte, su compañero del CARG Lorenzo Olavarría (Instituto Marías Auxiliadora) estaba 16° en Sub 11, con 2,5 puntos. Mientras que los capitalinos (del Colegio Técnico Provincial Olga Bronzovich de Arko y el Club Ushuaia Jaque Mate) Agustín Luna (Sub 15) y Camilo Freiberg (Sub 17) aparecían 11 (2,0) y 15° (1,0), respectivamente.

POSICIONES SUB 17

P/Ajedrecista Colegio/Ciudad ELO Pts. D1

1.Eugenio Anigstein S.Carlos/Gral.Rodríguez (GBA) 2.054 (2°) 4,0 7,0

2.Abraham CCahuancama San José /CABA 1.952 (4°) 3,5 5,5

3.Santiago Amadei Esc.Sarmiento/Las Rosas (SF) 1.886 (6°) 3,0 9,0

4.David Johansson UnCaUs (Resistencia/Chaco) 1.774 (9°) 3, 7,0

5.Thiago Bejarano Técnica 3.141 (Salta) 1.723 (11°) 3,0 5,5

15.Camilo Freiberg CPET (Ushuaia/TdF) 1.568 (14°) 1,0 6,5

Participantes: 21.

CAMILO FREIBERG (2008)

R M C Rival Colegio ELO Res.

1 3 B Ignacio Galván Nacional CABA 2.033 (3°) 1-0

2 5 N Axel Ryban Esc.Técnica (Va.Mercedes) 1.792 (8°) 0-1

3 6 B Ciro Aragón Sagrada Flia. (Quilmes/GBA) 1.727 (10°) 0-1

4 7 N Cruz Nogueira Col.S.Martín (Corrientes) 1.423 (15°) 0-1

5 8 B Martín Cabana Colegio Santa Cruz s/puntos

POSICIONES SUB 15

P/Ajedrecista Colegio/Ciudad ELO Pts. D1

1.Lautaro Rojas Esc.Católica (Tucumán) 2.008 (1°) 4,0 9,0

2.Javier Soto IPM (Merlo/GBA) 1.683 (7°) 3,5 7,5

3.Luciano Curcio Instituto Paz (CABA) 1.920 (3°) 3,5 7,5

4.Camilo Rey Inst.Belgrano (Quilmes/GBA) 1.765 (5°) 3,0 9,0

5.Fernando Gil Inst.Madero (Vte.López/GBA) 1.858 (4°) 3,0 8

11.Agustín Luna CPET (Ushuaia/TdF) 1.587 (11°) 2,0 8,0

Participantes: 25.

AGUSTIN LUNA (2010)

R M C Rival Colegio ELO Res.

1 10 B Paula Medina Ctro. 9 (Va.Mercedes) s/puntos 1-0

2 4 N Fernando Gil Inst.Madero (Vte.López) 1.858 (4°) 0-1

3 9 B Juan Falciola Col.Aráoz (Cnel.Pringles) s/puntos 1-0

4 4 N Camilo Rey Inst.Belgrano (Quilmes) 1.765 (5°) 0-1

5 7 B Mateo Contegiácomo Col.Ingenieros (Caseros) s/puntos

POSICIONES SUB 11

P/Ajedrecista Colegio/Ciudad ELO Pts. D1

1.Joaquín Panta Col.Internacional (CABA) 1.722 (2°) 4,0 8,5

2.Gael Nallar Santiago Apóstol (SdE) 1.616 (6°) 4,0 8,5

3.Felipe Giménez EP 23 (S.Martín/GBA) 1.625 (5°) 3,5 8,0

4.Tomás Sassón Esc.Welson (CABA) s/puntos 3,0 9,0

5.Alessandro Valery Escuela N° 22 (CABA) 1.555 (10°) 3,0 9,0

16.Lorenzo Olavarría Inst.Ma.Auxiliadora (R.Grande) s/puntos 2,5 (7°)

Participantes: 45.

LORENZO OLAVARRIA (2014)

R M C Rival Colegio ELO Res.

1 10 N Isabella Yacomini Encuentro (L.Guillón/GBA) 1.516 (11°) 0-1

2 17 B Cielo Brito Dorrego (Va.Martelli) s/puntos G-P

3 12 B Benicio Canalicchio EP 21 (Fed.Sur.GBA) 1.458 818°) 1-0

4 8 B Mateo Palomo Col.Salesiano (Salta) 1.504 (12°) tab.

5 8 N Felipe Capello Pedro Bustamante (SF) 1.489 (13°)

POSICIONES SUB 9

P/Ajedrecista Colegio/Ciudad ELO Pts. D1

1.Tadeo Abdel Col.Pestalozzi (CABA) 1.518 (3°) 4,0 9,0

2.Tomás Casquero Esc.Marista (Pergamino) 1.609 (1°) 4,0 8,0

3.Juan Sonaridio Col.Belgrano (Corrientes) s/puntos 4,0 8,0

4.Nicolás Bank Colegio Láinez (CABA) 1.469 (4°) 3,0 8,0

5.Teo Navarro Colegio Suizo (Tucumán) 1.438 (5°) 3,0 8,0

7.Quimey Carvajal Escuela N° 2 (R.Grande) sin puntos 3,0 7,0

Participantes: 32.

QUIMEY CARVAJAL (2017)

R M C Rival Colegio ELO Res.

1 11 N Brayden Tapia Escuela 7 (Vte.López) s/puntos 1-0

2 — — Libre (1-0)

3 1 B Tomás Casquero Esc.Marista (Pergamino) 1.609 (1°) 0-1

4 7 N Iker Stipech Esc.Rivadavia (Mendoza) s/puntos 1-0

5 4 B Teo Navarro Colegio Suizo (Tucumán) 1.438 (5°)