Cartelera de actividades en Río Grande

Este sábado 27 de septiembre, de 15 a 17 horas, la “Juegoteca Ambulante” estará presente en el Centro Comunitario Municipal del barrio Aeropuerto, el cual se encuentra situado en Los Calafates 920. La jornada está destinada a las infancias junto a sus familias.

RECORRÉ EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL

De lunes a viernes de 9 a 17 horas, el Museo abre sus puertas, mientras que los sábados la jornada comienza de 15 a 18 horas, en Alberdi 555. En este espacio cultural, vecinos y vecinas aprenderán sobre la Causa Malvinas; los pueblos originarios; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina; los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que son parte de nuestra identidad riograndenses.

“RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El viernes y sábado, el punto de venta, el cual está ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas al público de 10 a 20 horas; mientras que el domingo el horario será de 10 a 13 horas. Durante el fin de semana los y las riograndenses podrán adquirir alimentos de productores locales como pescado, huevos y hortalizas.

PARTICIPÁ DE LA CHARLA “CONOCIENDO A LOS HUMEDALES” EN EL CIA

A través de esta propuesta vinculada al ambiente, se busca que los y las riograndenses conozcan la importancia de cuidar nuestras costas, nuestras reservas y la biodiversidad que habita en Río Grande. La misma se llevará a cabo este viernes 26 de septiembre en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en la Ruta 3 (frente al barrio Las Barrancas) de 14 a 16 horas.

SÉ PARTE DE LA CHARLA SOBRE RECICLAJE Y COMPOSTAJE

Este viernes, se llevará a cabo este encuentro en el marco del Día de la Conciencia Ambiental. La propuesta, abierta a la comunidad, comenzará a las 14 horas en la Casa Municipal que está situada en Portolán 465.

DISFRUTÁ DE LA VELADA ARTÍSTICA EN EL CIM

En el marco del 3° aniversario del Centro Integral de la Mujer, este viernes 26 de septiembre se realizará esta propuesta a partir de las 19 horas, en Av. Prefectura Naval 730. Durante la jornada se inaugurará la Biblioteca de autoras fueguinas para mujeres e infancias, posteriormente, junto a la Subsecretaría de Cultura, se llevará adelante la Velada Artística con la presentación de la artista Millacura.

LOS RECITALES QUE TE ESPERAN EN LA PANTALLA DEL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”

A partir de las 22 horas, durante este fin de semana, en el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla. El viernes se proyectará La Mona – Un Poco de Ruido; el sábado se podrá disfrutar de “Un Poco de Ruido en el Movistar Arena”. Mientras que el domingo se transmitirá “Los Tabaleros”. Quienes asistan en vehículo podrán sintonizar el audio desde la radio en el dial 89.5.

NUEVA JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN ESPACIO TECNOLÓGICO

La misma se realizará este sábado 27 de septiembre, de 9 a 14 horas, en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520. Se solicita que los perros asistan con correa y collar, mientras que los gatos deben trasladarse en canil, garantizando así la seguridad de todas las mascotas y del personal que participa de la jornada.

JORNADA RECREATIVA EN EL B° EL MIRADOR

Este sábado 27 de septiembre se realizará una actividad en el barrio El Mirador, la cual comenzará a las 15 horas en la Plaza que está ubicada en 28 de Mayo y Dos Lomas. Durante la jornada habrá juegos, DJ en vivo, cosas ricas para compartir con los presentes y sorpresas. Cabe mencionar que la propuesta está sujeta a modificaciones según las condiciones climáticas.

DEPORTE EN TU BARRIO: EDICIÓN KERMESSE

Este sábado, los y las riograndenses podrán disfrutar de una tarde de actividades deportivas, juegos de kermesse y aerobox. Tendrá lugar a partir de las 15 horas, en el Centro Comunitario Municipal del B° Austral, ubicado en Hoiken 511.

SEMBRANDO COMUNIDAD EN LA CIUDAD

Se trata de una propuesta que incluirá pintado de macetas y recomendaciones para el cuidado de árboles. Es este sábado de 15 a 18 horas, en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario, ubicado en Rafaela Ishton 1148.

LA JUEGOTECA AMBULANTE DA LA BIENVENIDA A LA PRIMAVERA

