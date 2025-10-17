Carta a los y las peronistas de Río Grande

Este 17 de octubre nos encuentra en un momento dramático de la Patria. Milei quiere arrodillar a la Argentina y vaciar a Tierra del Fuego atacando la industria y entregando nuestra soberanía…

Compañeros y compañeras,

Se cumplen 80 años del día de la Lealtad Peronista. Nuestro movimiento nació por la decisión de miles de trabajadores que salieron a la calle a defender a Perón y así construyeron una Argentina grande, justa y soberana.

Este 17 de octubre nos encuentra en un momento dramático de la Patria. Milei quiere arrodillar a la Argentina y vaciar a Tierra del Fuego atacando la industria y entregando nuestra soberanía.

El peronismo riograndense se va a levantar para defender nuestra provincia. Luego de 28 años pudimos recuperar el Municipio y así iniciar un proceso de reconstrucción de nuestra ciudad, siguiendo el ejemplo de nuestro gran compañero Esteban “Chiquito” Martínez.

Tenemos que seguir avanzando y mostrarles a todos los fueguinos que hay un peronismo que funciona, que da respuestas y trabaja todos los días por el pueblo.

La elección del próximo 26 de octubre es fundamental. Necesitamos frenar la motosierra de Milei y consolidar este camino de regeneración política en nuestra provincia votando por el Frente Defendamos Tierra del Fuego (Lista 501).

Nuestra lealtad es con el pueblo fueguino. El mejor homenaje a Perón y Evita es construir una gran victoria en las próximas elecciones para demostrarle a todo el país que Tierra del Fuego está de pie y va a luchar por su futuro.

Les mando un gran abrazo peronista