Sociedad

Carnet de Manipulación Segura de Alimentos

viernes 19 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
Con el objetivo de proporcionar herramientas que brinden seguridad en el sector alimenticio de nuestra ciudad, el Municipio brinda oportunidades para la capacitación y el desarrollo de los y las riograndenses.

RIO GRANDE.- El Carnet de Manipulación Segura de Alimentos es un documento personal, intransferible, con validez en todo el territorio nacional y una vigencia de 3 años.

Aquellas personas que necesiten tramitarlo por primera vez o renovarlo deberán realizar de forma obligatoria el curso de “Manipulación Segura de Alimentos”, la cual lleva adelante el Municipio a través de la Dirección de Bromatología, perteneciente a la Secretaría de Salud. Esta capacitación se dicta de manera permanente durante todo el año.

Las inscripciones se encuentran abiertas de manera permanente durante todo el año mediante el siguiente link: http://bit.ly/3Y6dgVk. Al momento de registrarse, deben presentar un certificado médico que confirme su aptitud para manipular alimentos. Para mayor información pueden comunicarse al 436295 o por correo electrónico a capacitaciontecnicamrg@gmail.com.

