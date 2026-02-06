Carnaval del Fin del Mundo: agenda de actividades

En el marco del “Carnaval del Fin del Mundo 2026”, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia presentó la agenda de actividades que impulsará para este gran festejo popular. Además de los Carnavales Centrales los días lunes 16 y martes 17 de febrero sobre Avenida Maipú, estará la Gala de Carnaval, así como una Exposición Fotográfica y el Taller de Antifaces.

Las actividades darán comienzo en la Antigua Casa Beban con la Exposición Fotográfica “Carnavalito Creativo”, que podrá ser visitada desde el lunes 9 de febrero hasta el miércoles 18 teniendo como horarios de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los días sábado de 15:00 a 19:00 horas. También en la Casa Beban, se impulsará el Taller de Antifaces “Carnavalito Creativo”, dirigido a infancias de 4 a 12 años, a realizarse los días lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 de febrero de 11:00 a 14:00 horas.

Ya parte de las propuestas donde se presentarán las distintas expresiones de carnaval, tiñendo a la ciudad de música, danza y color, el sábado 14 de febrero a las 20:00 horas se realizará la Gala de Carnaval en el Centro Cultural “Esther Fadul”. Los Carnavales Centrales por su parte se presentarán los días lunes 16 y martes 17 de febrero en la intersección de la Avenida Maipú y Juan Manuel de Rosas, presentando a 15 expresiones de carnaval de la provincia acompañados por el Paseo Gastronómico, donde organizaciones culturales y sociales, asociaciones y clubes deportivos ofrecerán al público comidas y bebidas típicas.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, explicó que “nos llena de orgullo presentar una agenda cargada de actividades para este gran festejo popular que la gestión del intendente Walter Vuoto ha potenciado y visibilizado, volviéndolo un punto central en la agenda cultural de nuestra ciudad. Así también, seguimos articulando junto a organizaciones culturales y sociales, asociaciones y clubes para llevar adelante el Paseo Gastronómico, una herramienta que les permite hacerse de fondos en este contexto complejo de nuestro país para continuar con su gran labor comunitaria”.

“Es gracias al trabajo conjunto a lo largo de todo el año con las expresiones de carnaval que podemos llevar adelante esta gran fiesta que celebra nuestra cultura e identidad, acompañándolos con espacios de ensayo para que todos y todas puedan disfrutar del gran trabajo que realizan” concluyó la funcionaria.

Quiénes deseen conocer más sobre el cronograma de actividades del “Carnaval del Fin del Mundo 2026” podrán visitar las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Cultura y Educación en @UshuaiaMunicipalidad y @culturayeducacionush.