Carnaval deja récord hotelero en Entre Ríos, Corrientes y Jujuy

El primer fin de semana largo de 2026 ratifica la resiliencia y el dinamismo del turismo argentino. Según el Observatorio Argentino de Turismo (OAT), las celebraciones de Carnaval han impulsado reservas que superan el 90% en múltiples provincias, destacándose destinos tradicionales como Entre Ríos, Corrientes y Jujuy.

BUENOS AIRES.- En el Litoral, Entre Ríos lidera con un 90% de ocupación provincial, donde ciudades como Gualeguaychú y Concordia rozan el 100%. Corrientes, por su parte, registra un 81% de reservas con una estadía promedio de 4 noches. En el Norte, la Quebrada de Humahuaca alcanza un 91,4%, mientras que en la región de Cuyo, San Luis destaca con un 81% a nivel provincial y ocupación plena en localidades como La Carolina.

Al respecto, Laura Teruel, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), destacó el valor estratégico de la fecha: «El Carnaval no solo es una celebración cultural, sino también una oportunidad clave para seguir dinamizando la actividad turística en todo el territorio».

La conectividad aérea acompaña esta tendencia: Aerolíneas Argentinas proyecta movilizar 220.000 pasajeros, mientras que JetSMART operará más de 450 vuelos durante estos cuatro días. Incluso grandes centros urbanos muestran cifras históricas; la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un 83% de ocupación, su mejor registro para Carnaval en el último lustro.

Este fin de semana largo se posiciona como el evento que podría «salvar» o consagrar la temporada de verano 2026. Tras un enero marcado por un consumo más austero y estadías breves, los operadores turísticos proyectan un cierre de temporada con números récord, estimando crecimientos de entre el 5% y el 11% respecto al año anterior. Con un clima favorable y una fuerte agenda cultural, el sector apuesta a que este flujo masivo de visitantes consolide el balance positivo de un verano donde, si bien el turista fue más selectivo, no renunció a viajar.