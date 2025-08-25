Carisma puro. Luck Ra pasó por La peña de Morfi: habló de La Voz, anticipó Vélez y cantó La Vela Puerca

El cordobés pasó por el programa dominguero de Telefe y habló de su gran momento tanto en la música como en la televisión.

Luck Ra fue uno de los invitados de este domingo a La peña de Morfi y revolucionó el ciclo conducido por Lizy Tagliani y Diego Leuco con su habitual carisma y también con su música.

El cordobés, actual coach de La voz Argentina, se presentó en el programa para anticipar lo que será su primer estadio. el próximo 4 de octubre, el músico presentará su reciente segundo álbum con un multitudinario show en la cancha de Vélez Sarsfield.

“Mirá, yo estoy haciendo ejercicio todos los días, estoy comiendo sanito. Y nada, ensayando casi todos los días y tratando de no sufrir tanto hasta que llegue ese día. Porque después ese día pasa volando, entonces hay que disfrutarlo”, precisó Luck Ra, que también adelantó que La Joaqui, su novia, será una de las invitadas al concierto. ¡Se viene el primer Estadio Vélez de Luck Ra! 🙌 Nos adelantó sorpresas: "Obvio que va a estar La Joaqui" 💘



El cordobés hizo gala de su carisma y hasta se animó a pedir una guitarra para entonar parte de un clásico de La Vela Puerca, Zafar, que fue compartido por el resto del elenco sentado en la mesa de “la pulpería”, como se conoce a ese segmento del programa.

El músico también habló sobre su actual presencia en el prime time televisivo. Al ser consultado por la invitación para participar en La voz Argentina, comentó: “Vino el señor La voz y me dijo ‘che, te noto un pibe con ganas de laburar’. Se equivocó (risas). No, yo dije ‘Sí, más vale, tengo ganas de hacer cosas nuevas». ¡MOMENTAZO! 🙌 Luck Ra nos cantó a capela, tocando la guitarra, este clásico de La Vela Puerca 🎸✨



“Fue un reto para mí, porque hay que pararse al lado de gente que tiene semejante trayectorias. entonces yo tengo que ver por dónde puedo chapear ahí en La voz. Digo bueno, esta canta mortal, ellos tienen una banda que hace años está trabajando y después estoy yo, que tengo los h… bien puestos. Y fuimos para adelante“, consideró el cordobés.

“Siento que tenemos un hermoso equipo y me llevo mortal ahí con todos”, sumó el cantante, que aseguró que ve los programas y no deja de sorprenderse del lugar en el que está.

“Ahora salgo y… antes conocían los temas por ahí, pero a lo mejor ahora me ven la cara. No sé si es bueno o malo”, añadió entre risas sobre su experiencia como coach. Y aseguró: “Me enseñó mucho a tratar de hablar un poco mejor, sin trabarme”. "Fue un reto para mí" ✨ Luck Ra nos cuenta cómo llegó la propuesta de #LaVozArgentina a su vida 🎶



Luego de la entrevista, el cordobés compartió un minishow en vivo