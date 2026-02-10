Caracas recibirá en menos de un mes a las grandes aerolíneas

Venezuela volverá a estar conectada con España por vía aérea en cuestión de días, y en menos de un mes volverán a Caracas la mayoría de las grandes aerolíneas, a excepción de Iberia, que han venido operando hasta finales del año pasado, cuando aún Nicolás Maduro lideraba la nación, antes de ser sucedido por Delcy Rodríguez tras la captura decretada por Donald Trump.

Según ha podido saber Preferente, Iberia, Air Europa y Plus Ultra ya han puesto fecha a su regreso al país, al que llevan sin volar desde que el pasado 22 de noviembre Estados Unidos emitiese un aviso advirtiendo de una posible acción militar que finalmente se produjo y desembocó en la captura de Nicolás Maduro.

La primera en retomar la operativa será Air Europa, que a partir del 12 de febrero conectará dos veces por semana Madrid con Caracas. El 24 del mismo mes duplicará las frecuencias, mientras que el 3 de marzo contará con cinco vuelos por semana, los mismos que tenía antes del cierre del espacio aéreo.

Plus Ultra, por su parte, regresará a Venezuela el 3 de marzo con dos vuelos por semana, pasando a tres a partir de abril. El reinicio de Iberia se producirá el 6 de abril, cuando empezará a operar cuatro veces por semana, si bien sus vuelos serán realizados de forma temporal por la línea aérea española Privilege, que cubrirá la ruta con un Airbus A330.

Además de las tres españolas, también reactivarán sus operaciones en Venezuela Avianca y Latam, ambas desde Bogotá (Colombia) a partir del 12 y del 23 de febrero, respectivamente; Tap desde Lisboa el 30 de marzo; Turkish desde Estambul el 2 de marzo; y Gol desde Sao Paulo el 8 de marzo.

FUENTE: Reportur.com

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar» en Caracas, Venezuela. Redes.