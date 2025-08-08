Capacitan en RCP a quienes tramitan licencias profesionales

La Municipalidad de Ushuaia, a través de Defensa Civil y en el marco de las acciones coordinadas por la Secretaría de Gobierno, continúa desarrollando jornadas de capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), destinadas a conductores profesionales que amplían su categoría de manejo o que gestionan la licencia por primera vez.

Estas capacitaciones forman parte de los requisitos establecidos por la Dirección de Tránsito, dependiente de la misma Secretaría, con el objetivo de que los aspirantes adquieran conocimientos básicos para actuar ante situaciones de emergencia, especialmente cuando una persona se encuentra inconsciente y sin signos vitales.

Personal de la División de Promoción, Capacitación y Difusión de Defensa Civil llevó adelante una nueva jornada de formación, brindando herramientas fundamentales para actuar con rapidez y eficacia ante eventos críticos en la vía pública.

Desde la Municipalidad se recuerda que, ante cualquier emergencia, las líneas gratuitas 103 (Defensa Civil) y 911 (emergencias generales) están disponibles las 24 horas.