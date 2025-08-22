Educación

Capacitaciones digitales junto a Cisco Networking Academy

viernes 22 de agosto de 2025
Diario El Sureño
La Agencia de Innovación provincial continúa fortaleciendo la formación digital de la comunidad fueguina mediante su alianza con Cisco Networking Academy.

USHUAIA.- Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de agosto para aquellas personas que quieran iniciar su formación en las cohortes que comienzan el 26 de agosto.

Los formularios de inscripción y la información sobre los contenidos de los cursos se encuentran disponibles a través de la página web oficial www.aif.gob.ar/academia-netacad/

Cabe resaltar que la oferta de la academia se organiza en seis ejes temáticos: Redes (nuevos: Fundamentos de Linux / Introducción al Internet de las Cosas – IoT); Ciberseguridad (Conceptos Básicos de Redes); Programación (nuevos: JavaScript 2 / Python 2); Introducción digital; Tecnología de la información; Habilidades profesionales (nuevo: Inglés IT 1 con instructor).

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para impulsar el desarrollo de habilidades digitales y promover la Economía del Conocimiento, generando más oportunidades de formación y empleabilidad para las y los fueguinos.

Para consultas sobre la Academia Cisco, comunicarse a través de academia-digital@aif.gob.ar o bien al área de Economía del Conocimiento: economiadelconocimiento@aif.gob.ar.

