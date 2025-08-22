Capacitaciones digitales junto a Cisco Networking Academy

La Agencia de Innovación provincial continúa fortaleciendo la formación digital de la comunidad fueguina mediante su alianza con Cisco Networking Academy.

USHUAIA.- Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de agosto para aquellas personas que quieran iniciar su formación en las cohortes que comienzan el 26 de agosto.

Los formularios de inscripción y la información sobre los contenidos de los cursos se encuentran disponibles a través de la página web oficial www.aif.gob.ar/academia-netacad/

Cabe resaltar que la oferta de la academia se organiza en seis ejes temáticos: Redes (nuevos: Fundamentos de Linux / Introducción al Internet de las Cosas – IoT); Ciberseguridad (Conceptos Básicos de Redes); Programación (nuevos: JavaScript 2 / Python 2); Introducción digital; Tecnología de la información; Habilidades profesionales (nuevo: Inglés IT 1 con instructor).

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para impulsar el desarrollo de habilidades digitales y promover la Economía del Conocimiento, generando más oportunidades de formación y empleabilidad para las y los fueguinos.

Para consultas sobre la Academia Cisco, comunicarse a través de academia-digital@aif.gob.ar o bien al área de Economía del Conocimiento: economiadelconocimiento@aif.gob.ar.