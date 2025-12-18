Los días 11 y 12 de diciembre, el Instituto Geográfico Nacional, a través del Servicio Geográfico Militar y el Área de Geografía, junto a SEGEMAR y el Instituto Antártico Argentino, brindó y participó de capacitaciones clave para la Campaña Antártica de Verano.

BUENOS AIRES.- Las actividades estuvieron orientadas al uso y navegación con aplicaciones cartográficas en la Antártida, al tratamiento de los nombres geográficos y a la estandarización en la captura de información de campo, con el objetivo de generar nuevos datos y herramientas que fortalezcan el trabajo científico en ese territorio único.

Además, se capacitó en el mantenimiento e instalación de estaciones GNSS permanentes en bases antárticas. En esta campaña, el Instituto Geográfico Nacional, instalará dos nuevos receptores en las bases Belgrano y Carlini, reemplazando equipos antiguos de origen alemán.